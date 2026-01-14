“K-Pop的新標准，就是我們”

“我們想成爲K-Pop的標准。”通過Mnet去年播出的生存選秀節目《BOYS ll PLANET》組成的八人男子組合“Alpha Drive One”的抱負十分遠大。他們于12日在首爾龍山區藍色廣場舉辦 Showcase，推出首張迷妳專輯《EUPHORIA》，成爲“甲辰年首個出道組合”。該組合由韓國成員俊抒、虔佑、相元、相炫，韓裔澳大利亞人利奧，以及中國成員家豪、鑫隆、安信組成。Alpha Drive One對組合名稱解釋道：“Alpha意味著‘朝向最高峰的目標’，Drive意味著‘永不停歇的推進力’，One則代表‘團結壹心的凝聚力’。”建宇表示：“聽到名字時就感覺‘很酷’，心想我們要成爲像組合名壹樣，能夠帥氣登頂的團隊。”他們當天壹同表演了收錄在《EUPHORIA》中的主打歌《FREAK ALARM》及先行公開曲《FORMULA》。《FREAK ALARM》是壹首表達Alpha Drive One首次亮相于世的嘻哈舞曲，其爆發性的貝斯和鼓點尤爲突出。迷妳專輯中收錄了包括爲慶祝與粉絲共同出道而作的《Cinnamon Shake》、蘊含原始渴望的《Raw Flame》、以及在《BOYS ll PLANET》中展示過的競演曲《Never Been 2 Heaven》等共6首歌曲。利奧表示：“這張專輯承載了各自追尋夢想的八名成員融爲壹體的喜悅瞬間，是想傳達給所有在與自我戰鬥中持續前進的人們的故事。”相炫活用主打歌歌詞“3秒就足夠”，表示“希望在TikTok等短視頻內容中，用3秒鍾抓住全球粉絲的目光”。Alpha Drive One也是通過Mnet選秀節目出道的Wanna One和Zero Base One的直系後輩。相元表示：“他們是我們非常尊敬的前輩。爲了不辜負前輩們開拓的輝煌道路，我們希望不斷成長，充分展現我們獨有的色彩。”去年9月成團的Alpha Drive One在出道前，已在“MAMA Awards”、“Melon Music Awards”等主要頒獎典禮上進行表演，獲得了K-Pop粉絲們的高度關注。“今後我們也將以新人的姿態全力以赴。希望我們能作爲‘舞台魅力爆表的組合’受到矚目。”（鑫隆）“希望提起Alpha Drive One時，能給人留下‘值得信賴的團隊’的印象。”（虔佑）史智媛記者 4g1@donga.com