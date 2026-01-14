韓日關係“暖風中的緩慢合作”……要擴大民心的共識



韓國總統李在明13日訪問日本首相高市早苗的故鄉奈良縣，舉行了首腦會談。這是繼去年10月底的慶州會談後時隔兩個半月的再次會面。李在明強調，“在混亂的國際秩序中，韓日合作比任何時候都重要”，高市早苗也迴應稱，“希望今年日韓關係能向更高層次發展”。兩國首腦不僅承諾進行經濟安保、供應鏈、人工智能合作，還承諾共同應對超國家犯罪、合作應對朝鮮無核化。



兩位首腦的第二次會面始終非常融洽。事實上，具有強烈反日形象的李在明和具有強硬保守傾向的政客高市早苗有可能成爲使韓日關係惡化的最糟糕組合。但在美中霸權競爭加速、“特朗普風險”增大的情況下，韓日合作的必要性足以把任何矛盾因素深埋。如果說之前的合作是在美國的影響下韓美日合作的框架下，那麼現在應該在沒有美國的情況下摸索韓日合作。特別是對於日本來說，圍繞臺灣問題中日矛盾激化，迫切需要韓國的援助。



兩國元首承諾加強經濟、社會、文化等各領域合作。但韓日在重大問題上仍然沒有取得太大進展。其代表性事例就是韓國加入《跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）問題。在美中競爭中，韓國爲了貿易多元化，需要加入《跨太平洋夥伴關係協定》，日本卻把它與福島水產品的進口問題聯繫起來。歷史問題也是如此。雖然日帝強徵工人犧牲的長生煤礦水淹事故的遺骸身份確認等取得了小進展，但日本對歷史的消極態度依然如故。



韓日關係長期以來在衝突與和解、冷卻與交流之間反覆搖擺。當然，這不是要急於求成的事情，爲防止關係惡化而進行管理也很重要。但是，沒有進展的原地踏步顯然是不夠的。兩國關係面前，彼此國民的感情是道高門檻。爲了克服反日和厭韓情緒，在國內說服輿論方面，李在明與高市早苗可以是最佳組合。李在明表示，“在野黨政治人物和國家領導人，好像是有所不同的”，展現出認真接觸的意向。雙方有必要通過果斷的相互讓步，謀求更大的進展，同時擴大兩國民意的共識。

