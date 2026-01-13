行人視線朝向道路時…車輛判斷“欲過馬路”自動減速

當地時間8日，美國拉斯維加斯的Motional技術中心。現代汽車集團與美國自動駕駛企業Aptiv的合資公司Motional，在計劃今年于此地正式開始試驗運營前，面向參加全球最大信息技術及家電展會“CES 2026”的記者舉行了試乘會，公開了其技術實力。打開印有巨大韓文“Motional”字樣的現代汽車電動車“IONIQ 5”後門上車，內部攝像頭、雷達、激光雷達傳感器等表明了這是壹輛自動駕駛出租車。按照前排顯示屏的指引系好安全帶，按下屏幕上的“START”（出發）按鈕後，車輛緩緩啓動。前屏幕上除了顯示行駛路線的地圖外，周邊車輛或行人的信息也以圖形方式呈現。在行駛14公裏約30分鍾的過程中，Motional車輛根據交通流量，像人類駕駛壹樣調節速度行駛。在寬敞道路上行駛，進入名爲“Town Square”的戶外購物複合區後，道路突然變窄，車輛的移動變得謹慎起來。屏幕上頻繁出現並消失著緊貼車輛旁邊走過的行人或自行車標志。尤其令人印象深刻的是，Motional似乎能提前判斷行人的意圖來控制車輛行動。當行人上半身方向和視線朝向道路時，會判斷爲“要過馬路”，從而自動停車或大幅減速；若非如此，則判斷其將沿人行道行走，並保持緩行。車輛也能很好地識別道路標志。在交叉路口遇到紅底白字“STOP”（停止）標志時，總會穩穩停住，然後識別左右及對面來車後出發。變道也很平順。通過Town Square後進入機場與高速公路交彙的“Las Vegas Street”時，車輛感知周邊車輛速度後，自動開啓轉向燈，適時變換車道，高效運行。在有兩個左轉車道的地方，甚至會自動變道至等待車輛較少的壹側。現代汽車集團計劃Motional自動駕駛出租車在拉斯維加斯進行試驗運營至今年年底，之後于年底前後開始商用運營。試驗運營期間，爲確保安全，駕駛席將有員工乘坐；但商用運營開始後，將按無需駕駛員的“Level 4”自動駕駛級別運營。Motional的自動駕駛是綜合傳感器信息，由車輛自行判斷的“端到端”技術。特斯拉的自動駕駛（FSD）也采用此方式。其優點是不限于指定路線，可應用于所有道路，通用性高；但發生突發事故等可能性也較高。Motional首席執行官勞拉•梅傑表示：“對于突然打開的車門、緊急車輛應對等雖罕見但必須安全處理的情況，我們正利用人工智能學習，將安全性能提升至‘最後的1%’。”目前，在通過行駛積累學習數據方面，Motional被認爲落後于特斯拉或中國競爭對手。據悉，Motional的自動駕駛累計裏程爲1.6億公裏，而特斯拉爲112億公裏，中國百度Apollo則爲2.4億公裏。現代汽車集團計劃通過Motional的“Level 4商業化”來追趕這壹差距。現代汽車集團方面表示：“Motional的首要任務是成功實現計劃于今年年底開始的商用運營”，“此後，隨著技術和競爭力的積累，也有可能（將服務）部署到包括韓國在內的其他地區。”拉斯維加斯=朴鍾敏記者、崔元英記者 blick@donga.com、o0@donga.com