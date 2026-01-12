韓國外匯當局壓制的匯率，正在悄悄逼近1460韓元

由於外匯當局的高強度介入，去年底暫時降至1美元兌1420韓元的匯率進入今年以來連續6個交易日上升（韓元貶值），即將進入1460韓元水平線。據韓國銀行11日透露，前一天夜間交易（以凌晨2時爲準）韓元兌美元的匯率以1459.0韓元收盤。比前一天的周交易（以下午3點半爲準）收盤價1457.6韓元上漲1.4韓元。去年12月23日韓元對美元匯率飆升至1483.6韓元后，政府爲管理年底收盤價而全力以赴。青瓦臺也加入進來，採丁破例的強力口頭介入和向市場投放美元的實際介入，致力於降低匯率。結果，匯率在去年12月29日跌至1429.8韓元。但是，投資者們預測政府強行壓制的韓元兌美元匯率會再次上漲，因此大舉買進美國股票等海外資產，匯率再次轉爲上升趨勢。據韓國預託結算院透露，韓國個人投資者從年初起到9日爲止，淨收購美國股票高達19.4217億美元（約2.84萬億韓元）。這是自2011年以來1月初（1日至9日）集中於美國股市的“西學螞蟻”（西方股市投資者）的最大一筆投資。專家們擔心，委內瑞拉事態等地緣政治危險導致美元走強和韓國潛在增長率放緩，韓元價值呈結構性下跌趨勢，因此去年出現的高匯率隨時都有可能重演。池敏求記者 warum@donga.com