李在明13日-14日訪問日本……在高市故鄉奈良舉行首腦會談

青瓦臺9日表示，李在明總統將於13日和14日訪問日本首相高市早苗的故鄉奈良縣，爲期兩天一夜。李在明在對中國進行國事訪問6天后訪問日本，在中日矛盾達到最高潮之際展開實用外交。韓國政府的方針是，通過李在明和高市早苗的穿梭外交，在應對中國的出口限制、韓國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）以及歷史問題合作等方面取得進展。李在明將於13日抵達奈良，與高市舉行單獨、擴大會談，並共同會見媒體後共進晚餐。14日，他將與高市一道訪問文化遺址法輪寺。韓國國家安保室長魏聖洛在當天的吹風會上表示：“雖然只有兩天一夜的時間，但兩國首腦將先後舉行5次對話，期待就韓日兩國間懸而未決的問題進行開誠佈公的討論。”此次會談將在地方舉行，因此地方合作等民生問題將成爲重要的議題。去年8月，李在明在與時任首相石破茂的會談中，就構建旨在解決地方活性化、低出生率、高齡化等共同課題的政府協商機制達成了協議。魏聖洛特別表示：“希望通過此次會談，爲韓日兩國在長生煤礦等歷史問題上的人道主義合作創造契機。”長生煤礦事故是1942年因海底地下坑道漏水導致136名朝鮮人和47名日本人等共183人被淹死的事件，兩國正在協商加快挖掘朝鮮人遺骸和鑑定遺骸基因等。李在明政府上臺後，有望取得有關歷史問題的首次合作成果。日本把中日矛盾相關的與韓國的合作問題視爲此次會談的主要關注事項。青瓦臺認爲，兩國首腦之間可能會交換相關意見，但正在警惕偏袒其中任何一方。當被問及是否會討論中國最近對日稀土等出口管制問題時，魏聖洛表示：“也有可能。出口管制與韓國不無關係，是可以相互影響的問題。”韓國政府正在推進加入2018年出臺的日本主導的多邊自由貿易協定《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》的方案，魏聖洛表示：“這次可能會繼續進行討論。”青瓦臺表示，意大利總理梅洛尼將從17日起對韓國進行爲期3天的訪問，並於19日與李在明進行會談。這將是意大利總理時隔19年再次訪韓進行雙邊會談。申圭鎭 newjin@donga.com