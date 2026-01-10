演員安聖基安息 “世間需要的是善良之人”

“請勿忘記，這世間真正不可或缺、無法替代的，是善良之人。”5日離世的演員安聖基的遺體告別儀式于9日上午在首爾中區明洞大教堂舉行。當故人的長子安多彬硬咽著宣讀在父親書房中發現的壹封33年前的信件時，悼念者們無不眼眶泛紅。這封寫于故人41歲、多彬君尚在幼兒園時期的信，以“妳在這個世界上初生的那天……我熱淚盈眶”開頭，以“望妳成爲謙遜、正直、胸懷寬廣之人”的叮囑結束。代表遺屬站上講台的多彬君表示：“父親秉持著壹種謹防傷害他人的人生觀”，“即使在天國，他也會構思電影並准備出演作品吧。”當天的遺體告別儀式有演員玄彬、周元、歌手Bada、導演林權澤、闵奎東等遺屬、親友及演藝界後輩等約600人出席，送別故人。演員鄭雨盛在悼詞中回憶起2001年壹同拍攝電影《武士》時的故人。他表示：“（前輩）有壹種不願給對方帶來負擔的體貼和不願張揚的克制。他是壹位散發著比任何人都更芬芳、更鮮明色彩光芒的人。”鄭雨盛最終流下了眼淚。與故人合作過13部作品的導演裴昶浩（治喪委員長）表示：“（安聖基）作爲代表韓國的演員，是誠懇演員的典範”，“他將永遠活在他的作品之中。”當遺體告別儀式現場接連放映《有風的好日子》、《曼陀羅》、《捕鯨獵人》等故人的衆多作品畫面時，出席者屏息凝神，追思故人。遺體告別儀式前，當天上午在明洞大教堂，天主教首爾總教區總主教鄭淳澤爲故人主持了葬禮彌撒。鄭總主教表示：“安聖基若望兄弟在艱難時期爲國民帶來了歡笑與感動”，“他積極參與生命委員會及‘傻瓜的分享’等教會的各項活動，踐行了分享與負責任的生活。他的信仰向非信徒也深深銘刻了尊重人類與溫暖的品格。”故人于1985年在明洞大教堂舉行婚配聖事，並于2014年教宗方濟各訪韓時，在“爲和平與和解的彌撒”中恭讀了第壹經文。當天，故人生前所屬經紀公司的後輩鄭雨盛捧著遺像，李政宰手持金冠文化勳章走在隊伍前列，薛景求、劉智泰、朴海日、趙宇鎮、周元、朴哲民等同事演員擔任護棺人，將靈柩送往位于京畿道楊平郡的“Star4ever”墓地。韓國影像資料院于當天在其YouTube頻道“韓國經典電影”上，舉辦了在線追悼展，放映故人1980至1990年代的10部代表作。金泰彥記者、李振求記者 beborn@donga.com、sys1201@donga.com