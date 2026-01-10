全世界和美國都有2%線上的增長，今年要成爲擺脫低增長局面的元年



聯合國預測，世界經濟今年將增長2.7%。韓國經濟增長率雖然比去年有所恢復，但預計爲1.8%，遠低於世界平均水平。照此下去，增長率將連續4年落後於經濟規模大15倍的美國（預測值2.0%）。世界和美國都實現了2%的增長，韓國卻陷入了低於2%的低增長泥潭。在利率低於美國的情況下，如果增長率逆轉，海外投資和資本流出的誘因可能會增大。



李在明總統9日出席經濟增長戰略國民報告會時表示：“今年是切實負責經濟運行的第一年，預計經濟增長率將達到2%左右。”他期待出口的好轉和內需的恢復，比聯合國和韓國銀行的預測值（1.8%）還要樂觀。雖說通過國內生產和尖端產業投資、股市活性化來提高增長率，但如果沒有企業和投資者的響應是不可能的。美國、日本、中國投入鉅額稅金培育半導體產業，正在準備“半導體國家對抗戰”，面臨半導體超級週期（超繁榮期）的韓國卻連半導體特別法都無法越過國會的門檻。國家代表半導體基地龍仁半導體國家產業園區被電力等基礎設施問題束縛住手腳，引發了遷移爭議，正在浪費時間。



美國經濟在僱傭和消費不振的情況下，仍然呈現出比韓國更高的恢復趨勢，這是因爲減稅和利率下調的效果，再加上英偉達、谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜等企業正在引領人工智能、半導體、機器人等尖端產業的大規模投資。特朗普總統以關稅爲武器，從尖端產業到造船等基礎產業，正在吸引世界招牌企業。如果沒有像美國一樣以關稅爲武器拉來企業的手腕，就應該創造不亞於美國的企業經營環境，防止企業流失，吸引海外企業投資。



韓國經濟在21世紀初還擁有5%左右潛在增長率的高增長基礎體力。在掉以輕心的時候，由於人口減少和老齡化導致的勞動力減少和投資及生產性下降，潛在增長率下降到了1%左右。如果不能改善企業投資環境，培養尖端產業、革新企業，提高中小企業和濒危企業的競爭力，李在明政府承諾的“恢復潛在增長率3%”將以口號結束。要通過實際行動打造擺脫1%低增長的元年。





