曾經引進在野黨大腕的政黨，如今竟然只執念於“減法政治”



保守政黨的全盛期是什麼時候？首先想起了以三黨合併的勝負手結束軍事政權、建立文民政府的前總統金泳三。也有過李明博、朴槿惠兩名總統連續執政的時期。在這一時期的第18、19屆議會選舉中，大國家黨、新國家黨接連獲得了過半議席。首爾、釜山市長補缺選舉取得壓倒性勝利和前代表李俊錫的30多歲“零選”黨代表旋風、前總統尹錫悅奪回政權和地方選舉取得壓倒性勝利的2021-2022年也是屈指可數的亮點。



保守元老中很多人指出，舉行第15屆議會選舉的1996年前後是歷代級全盛期。因爲廣泛使用運動場，成功進行人事改革，並大幅擴大了外延。1994年首次地方選舉慘敗後，政權的危機感達到高潮，執政黨民主自由黨穿梭於左右，廣泛引進人才，黨名也改爲新韓國黨。民主化運動紀念事業會理事長李在五和前僱傭勞動部長官金文洙也在當時入黨。



在野黨和進步陣營受到巨大沖擊，陷入了背叛感。這是因爲李在五和金文洙在民主化運動史上的重量感和影響力。李在五是在野民衆運動的巨頭。五次坐牢，與獨裁鬥爭。1987年6月抗爭以後，衆多運動家走向金泳三的統一民主黨和金大中的和平民主黨時，他帶頭成立民衆黨，堅守進步陣營。



同時代的金文洙是勞動運動的教父。魯會燦、沈相奵在金文洙面前連名片都不敢遞的說法，現在在勞動界也像傳說一樣膾炙人口。他打出“工人政治勢力化”和“社會變革”的旗號，領導了1980年代展開最具戰鬥性勞動運動的“首爾勞動運動聯合”。他被帶到保安司令部遭受各種拷問，卻沒有說出沈相奵的名字，也是非常有名的故事。金文洙也沒有前往兩個民主黨，而是和李在五一起守護了民衆黨。



這樣的李在五和金文洙之所以能夠加入保守政黨，是因爲當時擔任總裁的金泳三前總統的決斷和該黨爲了革新的努力、接受兩人的靈活性和加法政治等。與金大中前總統發生矛盾、127天后辭職的“鐵面法官”前國務總理李會昌和“沙漏檢察官”洪準杓也在1996年入黨。成功進行人事改革的新韓國黨在第15屆議會選舉中戰勝在野黨構築的政權審判框架，獲得139席，成功維持了院內第一大黨地位。



李在明總統提名前議員李惠薰爲企劃預算處長候選人的當天，國民力量黨立即將李惠薰除名。領導層稱，“金重培的鑽石就那麼讓你眼饞嗎?”，將李惠薰定性爲背叛者，爲爲她落選展開了總攻勢。該黨代表張東赫進一步強調黨性（對黨的忠誠度），他說：“因爲沒有對相關行爲者採取有效措施，所以發生了這樣的事情。”此外，爲了重新啓用親尹錫悅人士，該黨還爲處罰前代表韓東勳啓動了倫理委員會。一度引進金文洙和李在五、反覆進行加法的政黨怎麼能這樣只做減法呢? 對張東赫來說，相比懲罰背叛者和懲戒韓東勳，更爲緊迫的是回答這個問題。





柳聖烈 ryu@donga.com