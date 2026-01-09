李在明：“需要擺脫偏重於資源與機會，實現增長的大轉變”

李在明總統8日強調：“新的一年裏，韓國綜合股指等主要經濟指標也持續着改善趨勢。需要擺脫以往偏重於資源集中和機會的模式，實現國家成長與全體國民生活變化相連的增長大轉換。”李在明結束對中國的國事訪問日程後於7日回國，當天主持了重返青瓦臺後的首次首席祕書助理會議。他表示:：“將集中政策力量，使地方中小風險企業、創業企業、青年等相對被冷落的領域成爲新的增長軸心。爲了使2026年成爲國家大飛躍的出發點，將超越理念和陣營，把國內力量團結在一起。”李在明計劃9日在青瓦臺主持由青年企業家及小工商業者、獨角獸企業等參加的經濟成長戰略國民報告會，強調均衡成長戰略。青瓦臺的方針是，不久後還將發表旨在振興創業的綜合政策。李在明表示：“所有人的可持續增長取決於確保未來尖端產業的競爭力。全世界正在展開角逐的人工智能大轉換現在已經超越個別企業，成爲決定國家命運的因素。”他還表示：“希望加快確保人才、擴充基礎設施、加強全球合作的速度。”針對委內瑞拉總統馬杜羅被趕下臺等能源領域的國際競爭加劇，李在明表示：“能源大轉換也要切實做好準備。我們如何準備未來能源、如何應對未來能源轉換，將決定這個國家的成長和命運。”另據悉，總統政策室室長金容範將於9日在大韓商工會議所與三星、SK、現代汽車、LG、樂天、浦項制鐵、韓華、HD現代、GS、韓進等十大集團的社長團舉行座談會，討論國土均衡發展方案。尹多彬記者 empty@donga.com