姜尚潤身價59億韓元位居K聯賽榜首…亞馬爾以5816億韓元身價冠絕全球

全北現代中場球員姜尚潤（22歲•照片）被評價爲韓國職業足球K聯賽市場價值最高的球員。國際體育研究中心（CIES）下屬“足球研究所”統計並公布了各俱樂部球員市場價值排名。數據顯示，姜尚潤的最高市場價值達350萬歐元（約合59億韓元），在K聯賽所有球員中位列第壹。姜尚潤在去年常規賽出戰34場比賽，貢獻4次助攻，爲全北現代奪得K1聯賽與韓國足協杯“雙冠王”立下功勞。去年7月舉行的2025年東亞足球聯盟（EAFF）E-1錦標賽（東亞杯）中，他首次入選國家隊，並在對陣中國香港隊（2比0•韓國勝）的比賽中攻入進球。K聯賽市場價值第二位是李浩宰（26歲•浦項鐵人•330萬歐元），第三位是申民河（21歲•江原FC•300萬歐元）。全球範圍內市場價值最高的球員是效力于西班牙巴塞羅那足球俱樂部的“超新星”拉明•亞馬爾（19歲•西班牙）。亞馬爾的市場價值高達3.431億歐元（約合5816億韓元）。其後依次是曼徹斯特城足球俱樂部（英格蘭）的“怪物前鋒”埃爾林•哈蘭德（26歲•挪威•2.551億歐元）位列第二，皇家馬德裏足球俱樂部（西班牙）的得分手基利安•姆巴佩（28歲•法國•2.013億歐元）位列第三。韓鍾浩記者 hjh@donga.com