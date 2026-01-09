參與戒嚴的反間諜司令部遭解散……決不能再捲入政治之中



爲改革軍隊而組建的民官軍聯合特別諮詢委員會8日勸告國防部長安圭伯解散國軍反間諜司令部（反諜司）。反諜司具有反間諜情報業務、安保搜查、軍事安保監查等功能。其中，調查交給軍事警察國防部調查本部，反間諜業務和保安監查交給分別新設的國防安保情報院和中央保安監查團。由此，反間諜司令部自1968年創建陸軍保安司令部以來，時隔58年將消失。



這可以說是反諜司自作自受、不從事阻止間諜活動的本職任務反而參與非法戒嚴核心作用的結果。反諜司前司令呂寅兄在戒嚴當天指示逮捕朝野代表等10多名政界人士，逮捕組帶着手銬和捕繩出動前往國會。他還在戒嚴前提到朝鮮，並在備忘錄中寫道：“必須製造不穩定的局面。”爲抓捕間諜而賦予的調查權被尹錫悅前總統用於逮捕表現出敵意的政客，甚至暴露出了使國家陷入安保危機的意圖。



尹錫悅想把反諜司打造成忠於自己的手足。他任命忠巖高中的後輩呂寅兄爲反諜司司令後，直到戒嚴之前，他不時召喚到三清洞安全屋謀劃戒嚴。反諜司的前身國軍機務司令部在李明博政府時期進行總統選舉和議會選舉發帖工作，在朴槿惠政府時期對“歲月”號遇難者家屬進行稽查等，非法介入政治的爭議不斷。因此，機務司令部實際上已經解散，但在尹錫悅政府時期重新復活爲反諜司。此後，與政治權力的勾結變得更加露骨，最終導致被動員參加不符合時代的親衛政變。



同時擁有情報收集和調查權的反諜司雖然無異於強大的權力機構，但卻處於監視的死角地帶。爲了避免再次被政治權力利用，有必要加強外部的民主控制。與此同時，爲了不讓找出間諜活動跡象的業務和調查功能的分離導致反諜能力的弱化，應該制定有效的補充對策。爲了防止再次發生去年情報司令部軍務員泄露黑色要員名單事件而“馬後炮”應對的事情，要劃時代地提高防諜力量。必須以此爲契機，讓反諜機關集中精力做好本職工作，不再捲入政治之中。

