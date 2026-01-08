HD現代重工再獲美國海軍艦艇MRO項目訂單

HD現代重工接連成功獲得美國海軍軍需支援艦的維護、維修和大修（MRO）項目訂單。7日，HD現代重工表示，近期獲得了美國海軍第7艦隊所屬的4.1萬噸級貨物補給艦“USNS塞薩爾-查韋斯”號的定期維修項目訂單。該船長210米、寬32米、高9.4米，于2012年服役。HD現代重工計劃從19日起在蔚山造船廠開始維修工作。在完成對船體及結構物、電氣系統等約100個項目的維修後，將于今年3月交付美國海軍。此次訂單是HD現代重工從美國海軍獲得的第二份MRO合同。此前，該公司于去年8月首次從美國海軍獲得軍需支援艦“USNS艾倫-謝潑德”號的MRO訂單，相關維修工作已于去年底完成。該艦已于本月6日出航。HD現代正意圖以韓美造船合作項目“MASGA（讓美國造船業再次偉大）”爲跳板，擴大艦艇MRO相關業務。這壹趨勢在組織改組中也有所體現。此前，由HD現代重工與HD現代尾浦于去年12月1日合並成立的統壹法人HD現代重工，已將原有的特殊船事業部改組爲艦艇及中型船事業部。HD現代重工社長朱原浩（音）表示：“在艦艇及中型船事業部成立後，我們將以更紮實的內功和效率推進MRO業務，引領美國艦艇MRO事業領域。”崔元英記者 o0@donga.com