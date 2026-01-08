白宮：“特朗普正在討論吞併格陵蘭島問題……可能動用美軍”

白宮當地時間6日表示，美國總統特朗普正在與幕僚團討論吞併丹麥格陵蘭島，不排除爲此動用美軍。特朗普4日表示，“爲了（國家）安全，格陵蘭島必不可少”。在強調吞併意志兩天後，特朗普甚至公開了具體的實行計劃。特朗普政府爲了加強美國在西半球的霸權，3日通過軍事行動推翻委內瑞拉總統馬杜羅，並明確下一個目標就是格陵蘭島。特朗普從執政第一期起就一直強調，爲了美國應該吞併格陵蘭島。白宮在當天的媒體聲明中表示：“特朗普總統一直明確表示，獲得格陵蘭島是美國國家安全的優先課題。在北極地區遏制我們的敵人是必須的。”聲明還表示，“總統和他的團隊正在討論推進這一重要外交政策目標的多種選擇”，動用美軍吞併格陵蘭島是“在最高司令（總統）的權限下隨時都有可能的方案”。路透社報道說，白宮幕僚團正在討論美國“整體購買”格陵蘭島的方式或丹麥與美國簽署“自由聯合協定”的方案。據《紐約時報》報道，美國國務卿魯比奧同一天在以國會軍事、外交常任委員會所屬議員爲對象舉行的非公開吹風會上表示：“特朗普總統計劃‘購買’格陵蘭島，而不是‘入侵’。”他還表示，特朗普指示助理們提交拿到格陵蘭島的最新計劃。歐洲主要國家對此表示強烈反對。英國、法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、丹麥等歐洲7國在同一天的聯合聲明中表示，“決定格陵蘭問題的主體只有丹麥和格陵蘭島”，反對美國吞併格陵蘭島。但是，特朗普5日在總統專機“空軍一號”上對記者們表示，“歐盟也知道我們應該擁有格陵蘭島”，表示事實根本不介意歐洲的反對。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com