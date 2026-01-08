大學宿舍出入記錄與醫院就診信息遭泄露

繼電商平台“酷澎”發生大規模個人信息泄露事故後，近日又有針對約20處小型線上購物網站、大學及醫院等機構的連環黑客攻擊企圖被確認。7日，科學技術信息通信部表示，近期發現不明黑客組織通過黑客社區“黑客論壇”，竊取並銷售韓國醫療機構及線上購物網站等的內部數據。該部提及的黑客論壇網站上，有使用特定昵稱的黑客發布帖子，稱其正在出售自去年12月至本月初從韓國機構及企業竊取的個人信息。個人信息遭泄露的機構名單包括忠北大學、金剛大學宿舍、三星Neo信息公司、OfficeFind、西歸浦市育兒綜合支援中心、Tiara醫院等約20處。泄露信息推測爲網站用戶名與密碼、使用者姓名、電子郵件等。其中可能包含學生宿舍出入記錄或醫院就診記錄等敏感信息。政府表示，若確認遭受侵害，將依據《信息通信網法》向韓國互聯網振興院（KISA）舉報，並支持原因分析及制定防止再發對策。安全業界指出，近期以安全投資相對較少且個人信息存量較大的小型流通公司及教育、醫療機構爲對象的網絡攻擊日益增多。根據韓國互聯網振興院去年發布的《網絡威脅趨勢報告》，作爲代表性網絡攻擊類型的“勒索軟件”侵害事故中，有93%發生在中小及中堅企業。實際上，據韓國某研究機構透露，其每日遭受的網絡攻擊嘗試，如釣魚郵件等，高達60萬次以上。業界相關人士表示：“攻擊者似乎正集中攻擊存在漏洞的機構。近來，由于黑客利用人工智能或自動化系統，同時對多處發起攻擊嘗試，受害案例正大幅增加。”科學技術信息通信部與韓國互聯網振興院表示，將加強對暗網及黑客論壇等渠道是否流通韓國企業非法信息的監控。政府在“KISA保護國家”網站上發布了建議事項，包括應用操作系統及軟件安全更新、檢查已知的網頁服務器安全漏洞等。科學技術信息通信部相關人士表示：“將爲發生侵害事故的企業提供系統性技術支持，協助制定防止再發對策，並強化應對網絡威脅的能力。”