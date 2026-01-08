“物理人工智能迎來聊天GPT瞬間”……是韓國應搶佔先機之路



被困在電腦和智能手機中的人工智能擁有機器人這一身體、深入產業現場和家庭各處的“物理人工智能”時代即將到來。英偉達首席執行官黃仁勳5日在展示無人駕駛車輛平臺時表示：“機器人等物理人工智能迎來了聊天GPT瞬間。”他在一年前曾表示，體能人工智能將成爲連接生成型人工智能的“新一代浪潮”，但現在宣佈這不是遙遠的未來，而是眼前的現實。立志成爲“人工智能三強”的韓國要攻佔的新一代戰場已經展開。



世界最大的家電、信息技術展示會“CES 2026” 6日起在美國拉斯維加斯舉行，其核心話題也是物理人工智能。搭載人工智能大腦的人形機器人、無人駕駛汽車等吸引了人們的視線。韓國企業也推出了多種“機器人工人”，展示了技術實力。現代汽車集團以可以自由移動全身關節、感受觸覺的人形機器人“Atlas”向特斯拉的“擎天柱”發起了挑戰。LG電子公開了像人類一樣的細膩動作代替人力疊衣服等家務勞動的機器人“Cloid”，三星電子演示了人工智能冰箱和洗衣機等家電理解用戶要求、像個人祕書一樣運轉的日常生活。



如果人工智能脫離數字世界，走向物理世界，對產業的影響將非常大。有預測稱，從長期來看，潛在市場規模將達到50萬億美元（約7.2萬億韓元）。特別是在物理人工智能領域，韓國具有引領市場的潛力。韓國每1萬名勞動者中就有1012臺機器人，構築了世界第一的產業用機器人基礎設施。再加上擁有半導體、汽車、鋼鐵、造船等多種製造業生態系統，有利於確保學習體能人工智能所需的高品質數據。黃仁勳去年訪韓時也曾評價說：“這是一個擁有軟件、製造業、人工智能技術的罕見國家。”



韓國政府去年也宣佈經濟增長戰略，提出了物理人工智能不是“三強”而是“第一”的目標。但潛力並不能保證成功。應該通過果斷的投資促進製造業的人工智能轉換，並整頓阻礙無人駕駛人形機器人實證的規制。不能錯過通過物理人工智能推翻在生成型人工智能落後於美國和中國的競爭力的機會。

