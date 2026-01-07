李在明在會見中國二號、三號人物時說：“要走向實用和相生之路”

正在中國進行國事訪問的韓國總統李在明6日會見中國國務院總理李強時表示：“期待在增進韓半島和地區和平穩定的同時，共同走向實用和相生之路。”繼前一天與中國國家主席習近平舉行第二次首腦會談後，李在明當天再次向權力排名第二的中國經濟總指揮李強強調，要從民生與和平出發，發展韓中關係。李強迴應說：“中國始終把對韓關係放在中韓外交的重要位置。”青瓦臺發言人姜由楨表示，李在明當天在中國政府迎賓館釣魚臺國賓館會見李強時表示：“讓我們共同努力，使韓半島和東北亞地區的和平與穩定給兩國人民的生活帶來實質性的好處。”李在明還表示：“不僅是外交渠道，在安保和國防領域也要繼續進行必要的交流和溝通。”姜由楨表示：“李強總理對此表示同感。”李在明說：“李總理總管中國的經濟事務，負責民生。作爲韓中日領導人會議的中方代表，爲鞏固地區和平與合作的基礎作出了貢獻。期待李總理立足於民生與和平，爲發展韓中關係發揮更大的作用。”李在明表示，要在“韓中日合作框架”中繼續討論韓半島及區域內的和平、穩定等，並透露了最近發生矛盾的中日兩國合作的必要性。李強表示，在兩國元首的戰略引領下，中韓兩國關係呈現新面貌，相信雙方持續推進各領域合作，必將給兩國人民帶來更多福祉。在會見李強之前，李在明會見了中國全國人大常委會委員長趙樂際。他表示：“在兩國關係的發展上，全國人民代表大會的作用比任何時候都重要。作爲代表民意的機關，代表全社會的認識和多樣的聲音，相信將爲增進兩國間的相互理解、擴大共識做出重要貢獻。”相當於韓國國會議長的趙樂際是中國權力排名第三號人物。據中國官方媒體新華社報道，趙樂際還表示：“中方願同韓方深化互利合作，推動中韓戰略合作伙伴關係行穩致遠。願同韓國國會保持高層交往的良好勢頭，加強多層次、多樣化的溝通與合作。”此外，中國外交部發言人毛寧在當天的例行記者會上，就韓國文化產品開放相關措施的提問回答說：“兩國都同意開展健康有益的文化交流。”申圭鎮記者、北京=常駐記者 金哲中 newjin@donga.com、tnf@donga.com