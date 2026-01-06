馬杜羅被捕時所穿耐克運動服在線售罄引熱議

委內瑞拉總統尼古拉斯•馬杜羅3日被美軍逮捕時身穿的耐克運動服在線售罄，成爲熱議話題。分析認爲，現任反美傾向總統被捕的戲劇性情境與大衆運動服裝品牌結合，引發了高度關注。美國總統唐納德•特朗普3日在自己的社交媒體“真實社交”上發布了壹張馬杜羅總統身穿灰色運動服被押送的照片，配文稱“搭載于美軍兩棲攻擊艦‘硫磺島號’的馬杜羅總統”。此前，美軍于當日突襲馬杜羅總統的安全屋，將正在臥室睡覺的馬杜羅夫婦帶離。馬杜羅總統的運動服照片作爲逮捕後首次公開的圖像引發高度關注，被各大媒體廣泛報道。隨後在網絡上擴散，相關話題層出不窮。照片中馬杜羅總統所穿的灰色運動服是耐克的“Tech Fleece”系列産品。在耐克官網購買該款上下裝需花費27.17萬韓元。其中上衣的S、M、L尺碼均已售罄，訂單湧入火爆。逮捕照片公開後，谷歌趨勢上該産品名稱的搜索量驟增5倍以上。據悉，韓國在線購物商城的相關咨詢也有所增加。有觀點指出，以反美主義爲政策基調的左派總統身穿象征西方資本主義的耐克品牌，頗具諷刺意味。西班牙媒體《西班牙人報》評價稱：“當各國政府討論應對馬杜羅被捕事件、分析人士解讀其意義之際，社交媒體用戶則將目光投向了馬杜羅的運動服。”吳承俊記者 ohmygod@donga.com