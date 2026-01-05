今年CES焦點仍是AI…韓國企業展示“物理AI”

能疊衣服、烤面包的“家用機器人”，雙足行走在工廠工作的人形機器人，臉上裝有有機發光二極管（OLED）屏幕的“機器人助教”等。當地時間6日在美國拉斯維加斯開幕的全球最大消費電子及信息技術（IT）展覽會“CES 2026”上，預計將展現人工智能（AI）融入物理現實世界、從家庭到工廠等與日常生活最密切領域的近未來圖景。這是繼去年CES展示可能性後，時隔壹年展現“物理AI”的實際應用面貌。本屆CES有來自全球約160個國家及地區的4300余家企業參與。相較于去年約4800家參與企業，規模有所縮小。韓國今年有853家企業參展，數量僅次于美國（1476家）和中國（942家），位居第三。● “解放家務勞動”的家用機器人韓國企業在此次CES上主打物理AI。LG電子將于5日公開並演示幫助家務的家用機器人“LG CLOi”。該公司解釋稱，正在爲實現家電事業的終極目標——“通過解放家務提升生活價值”而開發LG CLOi。LG CLOi擁有帶頭部和雙臂的上半身，以及帶輪子的下半身。通過改變腰部挺直角度，可將身高在105至143厘米範圍內調節，便于用胳膊抓取地板或高處的物體。其特點是擁有媲美人臂活動範圍的雙臂，以及5個可獨立活動的手指。頭部裝有作爲機器人大腦的芯片組、顯示屏、揚聲器、攝像頭和各種傳感器，搭載基于語音的生成式AI，能用人類的語言和表情進行溝通。LG CLOi可以根據用戶前壹日制定的餐食計劃，代替忙于上班准備的主人從冰箱取出牛奶、將面包放入烤箱准備早餐。還能提前備好車鑰匙、演示用遙控器等上班用品並遞交給用戶。用戶上班後，它可以獨自在家運行洗衣機，並整理洗好的毛巾。當掃地機器人工作時，它還會幫忙移開清潔路線上的障礙物。● 今年核心主題仍是AI現代汽車集團將在本次CES上首次公開子公司波士頓動力的人形機器人“新壹代電動Atlas研究模型”。該模型擁有可360度旋轉的關節，能實現自然行走，可在作業現場執行完整的自主動作。現代汽車集團計劃將Atlas系統地在集團制造環境中進行訓練，以加速實現與人類的協作。三星顯示器將推出以OLED爲面部、基于AI與人類溝通的小型概念機器人等。代表性産品“AI OLED Bot”是在面部位置搭載13.4英寸OLED的小型AI機器人。該機器人將在本次CES上扮演“機器人助教”角色，爲大學生提供教室位置指引，或提供教授信息、作業內容、停課計劃等。另壹方面，英偉達首席執行官（CEO）黃仁勳預計將于5日通過“NVIDIA Live”連續第二年登上CES舞台。他去年抛出了物理AI的話題，今年是否會提出新主題值得關注。同日將作爲今年CES主題演講者登場的AMD首席執行官蘇姿豐，預計將介紹企業現場、設備、服務器等多方面因AI産生的變化。拉斯維加斯=李敏娥記者、朴鍾敏記者 omg@donga.com、blick@donga.com