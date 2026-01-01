警方正式着手調查執政黨“1億韓元公推獻金疑惑”

韓國警方已正式對共同民主黨議員姜仙佑的“收受1億韓元疑惑”着手調查。對於圍繞公推有鉅額資金往來的疑惑，國民力量黨敦促進行特檢調查，共同民主黨表示“太令人震驚”，屏住呼吸關注事件的影響。警方12月31日表示，已將姜仙佑涉嫌違反《禁止賄賂和請託法》案移交首爾警察廳公共犯罪調查組。國民力量黨所屬前江西區區廳長金泰宇等人12月30日向警方告發姜仙佑，僅過一天案件就已交給警方並展開調查。警方人士表示：“將首先着手調查是否基本屬實。”姜仙佑涉嫌在2022年6月地方選舉前夕擔任共同民主黨首爾市黨公推管理委員時，從當時首爾市議員候選人金京（音）處領取1億韓元。根據媒體公開的錄音，姜仙佑同年4月21日與共同民主黨公推管理委員會幹事、前院內代表金炳基通話時提到了自己助理保管的1億韓元。她問道：“該怎麼辦?”金炳基答道：“要麼把錢還給本人，要麼交給事務局長。此事不僅有法律責任，還涉及到黨的問題等，是極其重大的問題。”但在對話次日即4月22日，共同民主黨將金京公推爲姜仙佑所在選區江西區的市議員候選人，金京隨後當選。對此，姜仙佑說：“我從來沒有承諾過公推並收受錢。我指示當即還錢。”國民力量黨敦促實行特檢調查，繼續向執政黨展開攻勢。國民力量黨代表張東赫31日在首爾汝矣島中央黨部舉行的事務處黨務工作者結束儀式上表示：“（姜仙佑和金炳基）通話的第二天就出現了單一公推。沒有比這更確切的證據了。（金京的）單一公推狀就是1億韓元的現金收據。”他強調：“就像特檢對我們黨的公推問題抖得一乾二淨一樣，有必要以同樣的尺度進行強有力的、迅速的調查。金炳基的作用也應該通過調查查清楚。”共同民主黨對此感到非常困惑。該黨首席發言人朴洙賢表示：“這是無法想象的事情，太令人震驚了，議員們幾乎都陷入了‘精神崩潰’狀態。本來以爲這樣的問題只有國民力量黨纔會發生，居然出現在我們黨，現在對此事仍是半信半疑。”鄭瑞英記者、李採完記者 cero@donga.com · chaewani@donga.com