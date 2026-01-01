從“鄭清來”牌共同民主黨消失的李在明牌“食住主義”



共同民主黨代表鄭清來在去年12月26日舉行的就任後首次記者招待會上，共29次提到“改革”，17次提到“內亂”。鄭清來推動通過廢除檢察廳和設立內亂專司法庭法，踩着“改革油門”，高喊解散國民力量黨，強調“清算內亂”，當天的記者會講話原封不動地包含了他過去4個月裏所有的行動。相反，“民生”只出現了兩次。像自嘲“物價太貴，工資卻沒有那麼高”“即便中了彩票一等獎，別說是江南三區，就連麻浦、龍山、城東區國民坪數（專用面積84平方米）公寓都買不起”等等，其中幾乎找不到有關平凡生活人溫飽問題的信息。



在現總統李在明擔任黨代表時期，共同民主黨一直把解決溫飽問題的“食住主義”放在最前線。“左派還是右派？國民餓肚子派”的口號與實用主義一起，令保守右派傾向的國民評價爲“共同民主黨在一定程度上摘掉了左派理念政黨的有色眼鏡”。儘管面臨各種司法風險，李在明在6月3日總統選舉中獲得接近一半的49.42%的選票，這樣的方向性可能起到了一定作用。



李在明就任總統半年後的今天，在執政黨共同民主黨內已難以找到“食住主義”。鄭清來執掌指揮棒的4個多月來，一直裱糊共同民主黨的新聞是廢除檢察廳和設立內亂專司法庭等“檢察、司法改革”驅動和解散國民力量黨、第二次綜合特檢等“內亂清算”。在此期間，首爾公寓的平均交易價格突破15億韓元，匯率接近1美元兌1500韓元，執政黨內部也沒有評價稱自己在解決食住問題的局面中起到了主導作用。



這種基調在新的一年裏也將持續下去。鄭清來在就任第一次記者招待會上表示：“作爲新年1號法案，將推進第二次綜合特檢。”對於國民統合委員長李石淵直擊爲“文明國的恥辱”的法官檢察官處罰法——歪曲法律罪，鄭清來也表示“改革是剝皮”，將在新年通過。他還表示，將重新推進引入將權利黨員和代議員投票權調整爲一比一的一人一票制。但他並沒有明確指出要控制高物價和房地產問題。



從共同民主黨的法案來看，第二次綜合特檢最長可以調查170天。解讀認爲，在李在明政府首次以全國爲單位的選舉——6月3日地方選舉之前，將繼續清算內亂。但是，直接參加選舉的候選人對民心作出了機敏的反應。在共同民主黨內宣佈參加首爾市長競選的朴洪根、朴柱民、金永培議員（按參選宣言順序）一致把包含“食住主義”的民生政策作爲一號公約。朴洪根和金永培分別提出了擴大“可負擔住宅”供應和“通過鄉村巴士完全公營化的首爾全域10分鐘臨站圈”。



執政圈普遍認爲，鄭清來將在8月的全黨大會上挑戰任期兩年的連任黨代表。有人預測，如果鄭清來成功連任，將在2028年行使議會選舉公推權，鞏固黨內地位，然後挑戰2030年大選。但是，如果不能在李在明政府第二年舉行的地方選舉中取得壓倒性勝利，就沒有任何意義。在新的一年裏，期待沾滿“食住主義”的“鄭清來”牌民生政策。





趙東住 djc@donga.com