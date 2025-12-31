歲末送暖的無名天使們……匿名捐款額創近五年新高



每年此時，全國各地的居民中心和救助團體都會上演壹場幸福的“捉迷藏”。這是爲在歲末幫助貧困鄰居而悄悄放下米袋、方便面箱和錢袋的“無名天使”們，與試圖確認他們身份以表達感謝的工作人員之間的拉鋸戰。即使在中心和團體周邊安裝閉路電視（CCTV），或向送貨公司打聽，天使們的面容也鮮少顯露。也有天使表示：“如果知道我是誰，以後就不來了。”據悉，今年不願透露姓名的慈善家大幅增加。



據大韓紅十字會透露，截至本月10日，今年募集到的1914億韓元捐款中，匿名捐款達367億韓元，占比19.2%。這是近五年來的最高比例。在社會福利共同募捐會（愛心之果）的1億韓元以上高額捐贈者中，匿名捐贈者近五年來也達到586人，占15%。聯合國兒童基金會韓國委員會也表示，近五年來有31人匿名捐贈了總計超過14億韓元的款項。據悉，今年3月慶尚北道山火、7月因“怪物暴雨”導致全國各地山體滑坡等大型災害接連發生後，“看到新聞後于心不忍”的匿名善款紛至踏來。



匿名的捐贈天使多種多樣，從撿廢品的家長到捐贈上億韓元的慈善家皆有。在釜山北區，有靠撿廢品積攢的錢放下越冬辛奇（韓式泡菜）和3萬至4萬韓元現金的“德川洞天使”。忠清南道論山市的“長腿叔叔”25年來爲妻子家鄉論山地區的兒童捐贈了超過12億韓元的善款。在慶尚南道居昌郡，由父輩開始的捐贈被子輩繼承，20多年來用卡車運送米袋和方便面箱的“7人天使”非常有名。濟州西歸浦市有壹位27年來持續送米的“諾戈洛克大叔”。諾戈洛克在濟州方言中是“富足充裕”的意思。收到大米的人們感激地表示：“逢年過節或年末時，比起孤獨的心情，更多的是諾戈洛克的心意。”



關于捐贈天使們隱藏善行的原因，專家分析稱，這更多的是出于壹種關懷，希望受助對象或困難情況得到關注，而非凸顯捐贈者個人。特別是當發生大型災害或經濟危機時，“幫助比我更困難的人”的連帶意識會增強。今年也很艱難，但預計明年將“更加艱難”。盡管如此，在歲末之際，首爾光化門廣場設立的“愛心溫度塔”正徐徐升溫。

