“無名天使”增多 匿名捐贈創近五年新高

今年4月，在慶尚北道遭受史上最嚴重山火災害的修複工作緊張進行之際，壹位80多歲的老奶奶造訪了蔚山北區的壹個志願服務團體。她手裏拿著壹個裝有10萬韓元的信封。這位領取基礎生活保障金的老人表示，這是她省下基礎養老金和老年人工作崗位津貼攢下的錢，“看到新聞後心裏放不下就帶來了”，最終老人未留下姓名便悄然離去。像這樣不公開姓名、踐行分享的“匿名捐贈”在今年大幅增加。根據28日通過信息公開申請獲取的大韓紅十字會資料顯示，截至本月10日，今年受理的匿名捐贈金額達367億韓元，較去年（129億韓元）驟增2.8倍。匿名捐贈在全部捐贈額中的比重也從去年同期的10.3%大幅升至19.2%，創下近五年新高。匿名捐贈是指在不透露姓名、身份證號或營業執照號等信息的情況下進行的捐贈。在高額贊助者中，“靜默分享”亦成趨勢。社會福祉共同募捐會（愛心之果）的累計匿名捐贈額超過1億韓元的捐贈者，近五年來達586人，占全部高額捐贈者的15%。聯合國兒童基金會韓國委員會近五年來也收到了31位資産家總計超過14億韓元的匿名捐贈。匿名捐贈增加的原因被歸結爲接連發生的大型災難，以及希望通過安靜方式踐行分享的認識轉變。大韓紅十字會數字募捐組組長姜泰勳（音）表示：“繼去年12•29務安機場濟州航空客機事故後，今年3月發生了政府成立以來最嚴重的慶尚北道山火，7月又因‘怪物暴雨’導致全國各地發生山體滑坡等重大災難接連不斷，互助精神似乎因此複蘇。”廣雲大學行政學系教授（美麗財團捐贈文化研究所副所長）鄭鎮景解釋道：“過去捐贈更多是集體行爲，而最近則轉變爲反思‘這對我有何意義’的個人實踐，性質發生了變化。”徐志遠記者、釜山=金華榮記者 wish@donga.com、run@donga.com