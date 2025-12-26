統一教在上一屆總統選舉前表示：“將組建推進韓日海底隧道的大人物線路”

據悉，統一教方面在第20屆總統選舉前夕，在朝野政黨候選人競選如火如荼的2021年10月，爲促成夙願事業“韓日海底隧道”組建了遊說組織，即所謂的“大人物線路”。《東亞日報》25日掌握的視頻顯示，統一教下屬的天主和平聯合2021年10月13日在慶北慶州市一會議廳舉行“新統一韓國穩定和韓日海底隧道研討會”。當時是李在明在共同民主黨競選中獲勝的3天后，距離國民力量黨總統候選人競選還有約一個月，朝野雙方都在集中力量團結支持層。統一教幹部樸某在該研討會上聲稱，“爲了推進韓日海底隧道，已經組建由政界人士等組成的大人物線路”。他強調，“必須扶持能夠（以此爲中心）進行立法、政策化的代表人物，集中選票予以支持。”他甚至提出了具體的動員數字：“將成立可以把選票集中投給總統或道知事的萬人委員會。72個市郡區，每個地方只要聚集150名左右就行。”這一計劃是在海底隧道研究會（現新韓日未來論壇）同一年定期全體會議報告中正式提出的。報告內容包括“在2022年總統選舉前聯繫政界人士陣線等，漸進式接近”“向總統競選團隊發送《韓日隧道政策提案》”等內容。海底隧道研究會標榜自己是民間研究、研討會團體，但事實上是統一教外圍組織。被稱爲統一教政治圈遊說疑雲“關鍵人物”的前天主和平聯合會長宋光錫等在該研究會登記爲理事。統一教方面解釋說：“是在憲法保障的宗教自由和法律秩序內活動的，在調查進行的情況下，不好談及具體情況。”千鍾鉉記者、蘇雪熙記者 punch@donga.co、facthee@donga.com