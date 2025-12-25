魏聖洛：“韓美同意另行推進核潛艇協定”

韓國和美國一致同意，另行推進關於核動力潛艇的單獨協定。這意味着，韓美將簽署例外允許轉移軍用核物質的協議，讓韓國得到核潛艇燃料的供應。韓美間分歧和美國國內的反對曾令人們擔心核潛艇建造會推遲，其後續談判有望從明年開始正式展開。國家安保室長魏聖洛24日在青瓦臺春秋館舉行記者會時表示：“就核潛艇合作問題，韓美一致認爲需要另外一份協定並同意推進。”魏聖洛16日至22日訪問美國、加拿大和日本，與美國國務卿兼國家安全助理魯比奧、能源部長賴特等高官舉行了會談。美國根據原子能法禁止向海外轉移軍事用途的核物質。但是，爲了能讓韓國獲得核潛艇燃料供應，將推進另行簽訂例外協定。美國總統特朗普10月29日與韓國總統李在明舉行首腦會談時，批准了核潛艇燃料的供應。通過《奧庫斯協定》從美國獲得核潛艇供應的澳大利亞也另行簽署協定，被允許轉移軍用特殊核材料。除核潛艇協定之外，韓美還將討論修改《原子能協定》。因爲有效期至2035年的現行《原子能協定》也禁止“以軍事目的使用核物質”。因此，預計雙方還將就擴大鈾濃縮及使用後核燃料再處理權限進行磋商。魏聖洛表示：“美方工作代表團將於明年年初儘早訪韓，就聯合事實清單上的安保領域事項逐項進行正式磋商。”他還表示：“爲了重啓與朝鮮的對話，韓美就對朝政策互助方案進行了協商。”另外，對於韓國政府解除包含中斷南北貿易等內容的單獨制裁“5·24措施”，他表示：“這也應該進行調整。”對於圍繞對朝政策優先順序和政策主導權的政府內部“自主派”（重視韓朝關係）和“同盟派”（重視韓美同盟互助）之間的矛盾爭議，魏聖洛表示：“美國和日本也知道。有時還會問韓國政府的立場是什麼。”他說：“可能會有不同的見解，也有可能是爲了得出更好結論的過程。我認爲最好不要對外表現出混亂的樣子。”朴訓祥 tigermask@donga.com