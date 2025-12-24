距美加墨世界杯開賽僅余六月 多國足球代表隊傷病預警

距離2026年美加墨世界杯開賽約六個月之際，多國足球代表隊已亮起“傷病警報”。將于明年3月通過歐洲區附加賽爭奪世界杯入場券的瑞典隊，其王牌前鋒亞曆山大•伊薩克（26歲•利物浦）遭遇傷情。英格蘭足球超級聯賽利物浦俱樂部23日表示：“伊薩克因小腿骨和腳踝受傷接受了手術，複出時間未定。”在21日對陣托特納姆熱刺的英超客場比賽第11分鍾，伊薩克在打入首粒進球的過程中被對方後衛粗暴犯規，腳踝等部位嚴重受傷。伊薩克是利物浦在今年夏季轉會窗口花費1.25億英鎊（約2502億韓元）巨資從紐卡斯爾聯隊引進的球員，該轉會費創下了英超曆史最高紀錄。這位代表瑞典國家隊出戰56場A級比賽、攻入16球的球員嚴重受傷，使得瑞典國家隊進入緊急狀態。瑞典將在歐洲區附加賽B組首場比賽中對陣烏克蘭。若能戰勝烏克蘭，隨後還需擊敗同組波蘭與阿爾巴尼亞之間的勝者，才能踏上世界杯正賽舞台。日本國家足球隊的關鍵進攻資源南野拓實（30歲•AS摩納哥）參加美加墨世界杯的前景也基本化爲泡影。南野拓實是壹名能勝任攻擊型中場和邊鋒的球員，已代表日本國家隊出戰73場A級比賽，攻入26球。南野拓實在21日對陣歐塞爾的法國杯64強賽中，因爭搶皮球時膝蓋受傷被替換下場。法國足球甲級聯賽AS摩納哥俱樂部22日通報稱：“南野拓實的前十字韌帶撕裂。”前十字韌帶撕裂接受手術後，通常需要9個月以上的康複時間韓國國家足球隊也拉響了“傷病警報”。後衛金玟哉（29歲•拜仁慕尼黑）和中場李剛仁（24歲•巴黎聖日耳曼）近期均因大腿疼痛而雙雙缺席了各自俱樂部的比賽。韓國國家隊主教練洪明甫（56歲）在20日出席洪明甫獎學財團獎學金頒發儀式時向記者表示：“（明年5月提交世界杯最終參賽名單時）會發生什麽情況（如出現傷病等），任何人都無法預測。我們將做好萬全准備。”韓鍾浩記者 hjh@donga.com