首爾舉辦“浪漫漢江聖誕集市”，市民共度溫馨歲末

“能在韓國看到歐洲風格的聖誕集市，真令人興奮。”19日下午，在首爾廣津區紫陽洞纛島漢江公園，壹名大學生邊用手機拍攝閃閃發光的聖誕樹邊如此說道。他表示：“不用遠行就能在家附近感受異國情調，這很棒”，“想和朋友再來拍照，享受年末氛圍。”當天，纛島漢江公園清潭大橋下部，壹棵約10米高的大型聖誕樹點亮了燈火。橋下空間以“聖誕快樂”字樣和燈光裝飾布置，漢江邊的戶外區域也亮起了缤紛彩燈。聖誕樹前和拍照區周圍，前來拍照的市民絡繹不絕。餐車前，購買熱食的訪客排起了隊，各處洋溢著歡笑聲與聖誕頌歌。● 纛島漢江公園舉辦“浪漫漢江聖誕集市”首爾市23日表示，將于19日至25日共七天內，在纛島漢江公園壹帶舉辦“浪漫漢江聖誕集市”。活動以清潭大橋下部和纛島步行橋壹帶爲中心，每日下午2時至9時運營。集市區設有約40家店鋪，銷售聖誕主題小物件和裝飾品。從今年起，集市空間移至步行橋壹層室內，以便市民在嚴冬也能相對舒適地享受。體驗區運營陶器挂飾、鑰匙鏈制作等體驗項目，兒童合唱團演出和首爾街頭表演藝術家的小型舞台也將接連上演。美食區有16輛餐車及商家參與，提供溫熱小食和甜品。室內就餐區同步設置，市民可面對漢江短暫休憩。首爾市代表性直售集市“相市集市”也將壹同開放，銷售洪川郡農戶參與的地區特産加工品拍照區亦是本次活動的主要看點。除清潭大橋橋墩下設置的燈光裝置及以餅幹屋爲背景的“浪漫森林”外，步行橋室內還設有聖誕全景、浪漫休息室等主題拍照區。聖誕樹前，以家庭爲單位的訪客牽著孩子拍照的情景亦頗爲顯眼。身著厚外套、系著圍巾的市民雖在漢江寒風中瑟縮，但在燈光下仍駐足腳步，享受年末氛圍。● 盤浦漢江公園延續冬季慶典盤浦漢江公園的冬季慶典也在持續。在漂浮島前灘地，19日至28日將運營“春漾漢江”。以直徑達15米的“春花穹頂”爲中心，營造出嚴冬中邂逅春花與庭院的特色空間。拍照穹頂和休憩穹頂壹並設置，市民可溫暖停留，享受冬日漢江景致。年末還將舉辦可體驗傳統民俗遊戲的“漢江風之慶典”。27日至28日兩天，漂浮島前水邊舞台將舉行放風筝活動，大型風筝展示、特技風筝示範、制作鳐魚風筝體驗等項目也將展開。風筝制作體驗每日最多200人可免費參與。首爾市未來漢江本部長朴真榮表示：“我們准備了多樣化的項目，讓市民即使在寒冷的冬季也能駐足漢江，創造溫暖回憶”，“期望通過唯有在冬季漢江才能邂逅的特色慶典，爲所剩無幾的這壹年畫上充滿溫情的句點。”吳承俊記者 ohmygod@donga.com