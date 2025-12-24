中國加快人工智能芯片的自立速度……“半導體領域也即將迎來‘深度求索時刻’”

有人預測，繼人工智能模型之後，中國在人工智能半導體領域也將迎來與美國並駕齊驅的“深度求索時刻”。如果中國進軍由英偉達掌握的人工智能芯片市場，那麼就像今年年初中國深度求索公司以較低費用推出性能相當於聊天GPT的人工智能模型，將會帶來不小的衝擊。全球投資銀行巴克利亞太股票交易負責人馬特·湯姆斯22日對彭博社表示：“中國在半導體競爭中正在迅速追趕（美國）。明年或最晚在2027年左右，即使中國出現生產廉價、具有競爭力的半導體的‘深度求索時刻’，也不足爲奇。”最近，中國半導體企業接連進行首次公開募股，籌集“實彈”，正在推進中國人工智能芯片的國產化。據外媒和證券業界透露，最近中國圖像處理器企業摩爾線程和沐曦集成電路分別於本月5日和17日在上海股市上市，股價居高不下。以當天爲基準，與公募價相比，都上升了500%左右。圖像處理器是學習、開發人工智能時所需的裝置，目前美國英偉達掌握着全世界市場的90%。中國的人工智能半導體自立動向，在中國當局不允許進口英偉達的最新人工智能芯片H200上也有所體現。美國此前一直禁止向中國出口英偉達最新人工智能芯片，但有人指出，這一措施反而加快了中國的“半導體崛起”，因此最近允許恢復出口。但事實上，中國政府反而至今仍在謀求本國半導體技術的自立，尚未批准運入。朴賢益記者 beepark@donga.com