韓美“核動力潛艇”安保後續磋商，將由青瓦臺和白宮主導

據悉，韓美決定由青瓦臺和白宮國家安全委員會主導核動力潛艇和擴大鈾濃縮、乏燃料再處理權限等安保領域的後續磋商，最早將於本月底協調美方談判團訪韓。據悉，韓國政府正在推進韓美外長和國防部長“2+2”會談。韓國政府高層消息人士13日表示：“去年在首腦層級達成了事實清單協議，因此正在朝着兩國國家安全保障會議統籌、進行安保領域後續磋商的方向進行討論。”據悉，以負責國家安全保障會議東亞事務的首席局長艾凡·卡納帕西（高級助理）爲代表，由國務院、國防部、能源部等核潛艇和原子能濃縮、再處理、造船合作相關部門負責人組成的美方磋商團最早將於本月底訪韓。據悉，雖然當初推進了卡納帕西1月底訪韓的計劃，但由於特朗普總統預告上調關稅至25%，貿易領域的協議發生動搖，對安保領域的後續磋商日程也產生了影響。據悉，韓國外交部長趙顯和國防部長安圭伯正在推進本月在華盛頓與美國國務卿盧比奧和國防部（戰爭部）部長赫格塞思舉行“2+2”會談的日程。趙顯和安圭伯應加拿大政府的邀請，將於本月底在加拿大舉行外交和國防部長“2+2”會談，在此之前，將訪問美國，進行安保領域的後續磋商。韓國政府此舉，是因爲擔心美國重新徵收關稅會對安保協議產生負面影響，爲儘快推進核潛艇等協議，開始構建全方位的安保協議渠道。有分析說，政府可能會通過此舉向美國提出推進引進核潛艇的時間表等。申圭鎭 newjin@donga.com