“18萬電子”…三星市值盤中壹度躍居全球第14位

三星電子股價突破18萬韓元大關，刷新曆史最高紀錄。三星電子盤中市值壹度超越美國最大銀行摩根大通，攀升至全球市值排行榜第14位。13日，三星電子股價報收于18.12萬韓元，較前壹交易日上漲1.46%。在前壹交易日收盤價基礎上達成“17萬電子”僅過壹天，便史上首次站上“18萬電子”台階。三星電子優先股亦上漲4.5%，其優先股市值（104萬億韓元）壹舉超越現代汽車總市值（102萬億韓元）。當日盤中，三星電子股價壹度飙升至18.44萬韓元，市值隨之膨脹至約8400萬美元，達成全球市值排名第14位的目標。盡管此後回吐部分漲幅，且受韓元兌美元彙率上升影響，收盤市值被摩根大通反超，但兩者差距已大幅縮小。三星電子前壹日宣布將在業界率先開始量産第六代高帶寬存儲器（HBM4），此消息構成利好。同日，日本野村證券將三星電子今年及明年的營業利潤預期分別上調至243萬億韓元和322萬億韓元。市場評價認爲，三星電子通過代工客戶多元化等方式，再次證明了其技術實力。13日，三星電子內定設備解決方案部門經營戰略總管金容寬社長爲新任內部董事，此舉旨在加強技術競爭力。分析指出，隨著半導體核心人才進入董事會，三星電子在強化技術競爭力方面再添動力。另壹方面，盡管三星電子表現強勁，韓國綜合股價指數13日仍下跌0.28%，收于5507.01點。分析認爲，這是受12日（當地時間）美國紐約股市疲軟的影響。同日，日本、中國及中國香港股市也出現1%左右的下跌。洪錫浩記者 will@donga.com