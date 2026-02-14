“我摔倒後會變得更強大”…閃耀奧運賽場的無畏十代年輕人



韓國單板滑雪代表隊中最年輕的選手崔佳溫（18歲）13日淩晨在意大利利維尼奧雪上公園舉行的2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會單板滑雪女子U型場地技巧決賽中，帶傷奮戰，最終爲韓國滑雪項目摘得史上首枚金牌。在個人首次奧運之旅中，她戰勝了自己的偶像、志在實現奧運三連冠的單板滑雪U型場地技巧女皇——美國選手克洛伊•金（26歲）。正如其純韓語名字“佳溫”（意爲“中心”）所寓意的，她最終站在了頒獎台的“正中央”。



單板滑雪U型場地技巧決賽共進行三輪，取最好成績而非三輪總分決定名次，因此相較于其他項目，上演逆轉好戲的概率更高。然而，當崔佳溫在決賽首輪比賽中從坡道上滾落，摔在雪地上，壹度失去意識無法起身時，很少有人能預料到會上演壹出足以載入奧運史冊的驚天大逆轉。



崔佳溫因雪板卡在雪壁邊緣而摔倒，導致右膝、腰部和頭部受到猛烈撞擊，傷勢嚴重。盡管腿部使不上力，她仍懷著“相信我的腿，再試壹次”的信念站起來挑戰第二輪，結果再次摔倒。但她拖著跛行的腿站上最後壹輪第三輪的賽場，將准備好的五種跳躍完美呈現，壹舉將排名從第11位拉升至榜首（90.25分）。看著這位跌倒又爬起，再跌倒再爬起，最終完成自己比賽的十代選手，想必無數人感受到了直擊心靈的震撼與感動。



截至此刻，韓國代表團在本屆冬奧會上收獲的4枚獎牌中，有3枚由首次挑戰奧運會的十代選手獲得。在崔佳溫之前，于米蘭冰上競技場舉行的短道速滑男子1000米決賽中，韓國短道隊最年輕的林鍾彥選手（19歲）摘得銅牌。林鍾彥同樣壹直滑行在最後壹位，直到最後壹圈才奮力沖刺，以0.06秒的微弱優勢超越第四名，驚險奪牌。林鍾彥賽後表示：“我相信自己，無怨無悔地滑完了。”10日，此前默默無聞的18歲選手柳承恩也在女子單板滑雪大跳台項目中，憑借壹塊“清倉甩賣”時購買的舊雪板，爆冷奪得壹枚銅牌。



三位選手項目各異，卻擁有壹個共同點——都克服了嚴重傷病。崔佳溫除本次大賽受傷外，2024年初還曾因脊椎骨折接受過大手術；林鍾彥初中時因胫骨和腳踝骨折，經曆了長達18個月的漫長康複期；柳承恩也曾飽受腳踝骨折、手腕骨折等重傷困擾。但崔佳溫說：“我是那種摔倒後會更強的類型。”讓我們爲這些跌倒後總能再次站起，不斷拓寬韓國冬季運動版圖、宣告新老交替到來的無畏十代年輕人加油助威。

