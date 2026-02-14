“延長多住宅貸款不公平”……李在明政府繼房產稅之後又提出金融限制

李在明總統13日指出：“連轉讓所得稅都降了，給了多年機會，對於堅持不解除多套住宅的多套住宅擁有者，在貸款到期的情況下，再給予貸款延長優惠，這是公正的嗎?”這是在強調對多套住宅擁有者進行貸款限制的必要性。面對李在明的指責，政府表示將在春節休假後宣佈限制延長多住宅者貸款的規定。李在明當天零點2分在社交平臺上寫道：“和所有行政一樣，金融也應該正義、公平。”李在明還指出：“即使是爲了解決穩定房價這一國家課題，對於購買不是用於個人居住的投資、投機用多套住宅，還給予金融優惠也是有問題的。”在房地產市場上，此前政府通過6月27日房地產貸款限制，限制首都圈、限制地區內多套住宅者的住宅擔保貸款，但已經獲得貸款的多套住宅者可以在沒有其他限制的情況下延長貸款，有人認爲這有失公平。對因9月7日對策而全面中斷的租賃經營者的新貸款也是如此。金融委員會當天下午在政府大廈召開金融界檢查會議，預告了對多套住宅者的貸款限制。預計金融當局將在農曆新年長假後“從源頭上封鎖”對多套住宅者貸款的延長。據分析，此次對策將以住宅爲擔保、貸款大筆資金、一次性償還的租賃經營者爲目標。由此，有分析稱，政府對多套住宅者的壓力從減少稅制減免擴大到金融限制。此前，李在明在終止對多套住宅擁有者的轉讓所得稅重課延期之後，又強調了減少註冊租賃住宅事業稅金優惠的必要性。在此基礎上，又着手限制金融界延長對多套住宅擁有者的貸款期限，迫使多套住宅擁有者出售房產。李在明當天上午9時5分再次發文說：“多套住宅擁有者放棄減免轉讓稅的機會，硬扛獲得成功，則意味着李在明政府想要控制亡國房地產投機的房地產政策失敗。”朴訓翔記者、全周永記者 tigermask@donga.com、aimhigh@donga.com