厭倦喝醉的年輕壹代…消費轉向低度燒酒和無酒精啤酒

隨著全球範圍內少飲酒文化的擴散，國內外酒類市場也正隨之迅速變化。業績增長放緩的酒類制造商紛紛以低度酒和無酒精産品爲先鋒，呈現出向“低度”爲中心進行結構調整的趨勢。韓國國內酒類消費量近十年來呈現明顯下降趨勢。根據13日國稅統計門戶網站的數據，國內酒類出貨量從2015年的401萬4872千升，降至新冠疫情大流行時期的2021年的321萬4807千升，繼而到2024年進壹步減少至315萬1371千升。與2015年相比，十年間約減少21%。企業業績亦遭受直接沖擊。據金融監督院電子公示系統數據，樂天七星飲料2024年銷售額達4.0245萬億韓元，開啓了“4萬億韓元時代”，但去年銷售額爲3.9711萬億韓元，同比減少1.3%。其中，酒類部門銷售額從2024年的8134億韓元減至去年的7527億韓元，降幅約7.5%。去年公司整體營業利潤爲1672億韓元，較前壹年的1849億韓元減少9.6%。海特真露去年的銷售額也降至2.4986萬億韓元，較前壹年的2.5992萬億韓元減少3.9%。營業利潤爲1721億韓元，較前壹年的2081億韓元驟減17.3%。三壹普華永道經營研究院在去年發布的《享受美酒的時代》報告中分析稱：“以MZ壹代爲中心，追求最小化酒精攝入和健康生活的‘清醒生活’文化産生了影響。”爲應對消費減少，各大廠商紛紛調低主力産品的酒精度，加快低度化競爭。樂天七星飲料繼去年7月將“初飲初樂”酒精度從16.5度降至16度後，上個月又將零糖燒酒“Saero”的酒精度從16度下調至15.7度。海特真露的“真露”燒酒自2019年上市時的16.9度起，亦逐步降低，本月12日已調整至15.7度。無酒精啤酒産品的推出也在擴大，代表性産品有奧比啤酒最近推出的“凱獅All Zero”和海特真露的“海特Zero 0.00”等。海外市場也呈現類似趨勢。國際葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）去年6月發布的報告顯示，2024年全球酒類總消費量爲4772億瓶，較前壹年減少1%。與新冠疫情爆發前的2019年相比，減少約2%。據此，全球品牌也相繼推出“喜力0.0”、“青島無醇”、“健力士0.0”等各種無酒精、低酒精啤酒。全球無酒精、低酒精啤酒市場因此保持增長態勢。據全球市場調查機構斯塔蒂斯塔（Statista）數據顯示，全球無酒精、低酒精市場規模預計將從2020年的230億美元，增長至2025年的400億美元，到2029年進壹步增長至500億美元。近期，在奧運會舞台上，以無酒精、低酒精産品爲先導的營銷活動也在持續。全球啤酒企業安海斯-布希英博在2024年巴黎奧運會期間，將無酒精啤酒“科羅娜無醇”作爲官方指定啤酒進行推廣。在正在進行的“2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會”期間，奧比啤酒正以無酒精産品“凱獅0.0”爲主力，開展消費者參與型活動。金多研記者 damong@donga.com