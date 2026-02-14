“萬毒不侵”的總統房地產絕勝招



“從武俠小說的話術來說，我是‘萬毒不侵’的境界。”



看到李在明總統連日來以社交網絡爲武器展開“房地產政治”的樣子，想起了2018年他在擔任京畿道知事時的發言。“萬毒不侵”的意思是“不受各種毒害的影響”，實際上已經達到了不會死於任何毒藥的境界。



李總統最近站在了“亡國房地產”正常化的最前線。他公開表示：“雖然沒有政府能戰勝市場，但也沒有市場能戰勝政府”，將修改“以房地產不勞而獲的共和國”。首先，是斷然宣佈多套住宅擁有者重課稅延期將於5月9日結束，以多套住宅者爲對象展開了全面戰爭。對於“是不是晴天霹靂”的反駁，他警告說：“這是低級追求私利的集團”“不勞而獲地賺錢”“不要錯過最後的機會”。國民力量黨攻擊說：“是威脅嗎?”“是搞房地產配給制嗎?”李總統反駁道：“不要再擁護亡國的房地產投機，不要再誣陷時代錯誤的‘從北’（追隨朝鮮）那一套。”



所謂“萬毒不侵”式的應對，就是把針對自己的攻擊定性爲投機勢力的抵抗、維護亡國式投機行爲，並將其作爲“打壓房價”的動力。李總統還表現出了執行“溪谷整備式”房地產政策的意志。在擔任京畿道知事期間，他曾表示，“雖然會有巨大的阻力，但要突破阻力去做”，並以親自指揮整頓溪谷的氣勢，傳遞“難以抗拒政府”的信號。再加上無房者、青年羣體的響應，總統穩固地保持着60%左右的支持率。



首先，李總統的氣勢會對房地產市場產生影響。隨着政府預告結束多套住宅者重課稅延期、減少租賃住宅轉讓稅優惠等，以江南圈和漢江地帶爲中心的公寓銷售正在增加。韓國綜合股指（Kospi）突破5500點大關後，李總統提出的“資金轉移”模式也獲得了說服力。人們期待，如果是瞭解資本本性、投資慾望的李總統，可能會與文在寅政府有所不同。



與“堅不可摧”的房地產的勝負從現在開始。萬毒不侵的總統也不能獨自戰鬥。青瓦臺就與承認房地產政策失敗的文在寅政府的差異強調，“是可以動員立法權和行政權的政府”。意思是說，只要下定決心就能在野黨的各種攻勢下通過法案的絕大多數執政黨，以及按照李總統的指示行動的政府，將會創造出不同的結果。



但是，與共同民主黨主導推進的司法改革案的立法速度相比，9月7日供應對策的後續立法處理速度明顯緩慢。就在李總統在國務會議上吐露“光靠總統一個人無法解決所有問題”的那一天，國會舉行對政府質詢時，有畫面拍到國土交通部長金潤德在用智能手機觀看“短視頻”。



在農曆新年長假即將到來之際，李總統背水一戰。他說：“如果多套住宅者堅持並取得成功，就意味着政府想要控制亡國房地產投機的房地產政策失敗了。”李總統對幕僚們說：“不要出現讓投機勢力擠進來的空隙。”現在到了應該先觀察一下執政黨和政府內部是否存在漏洞、從內部的毒查起的時候了。





朴訓祥 tigermask@donga.com