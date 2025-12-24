“讓美國造船業更加偉大”起錨揚帆……特朗普：“與韓國合作，建造百倍強大的黃金艦隊”

美國總統特朗普當地時間22日表示，計劃建造由3萬噸規模的“特朗普級”大型戰艦和新型護衛艦等組成的“黃金艦隊”。特別是，他表示將與韓華合作生產“護衛艦”，並稱贊韓華是“好公司”。人們越來越期待韓美造船合作項目“讓美國造船業再次偉大”能夠獲得動力。● 生產印有特朗普頭像的3萬噸戰艦特朗普當天在私宅佛羅里達州海湖莊園與國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思、海軍部長約翰·費倫等人一起舉行了記者會。他表示，“已經批准了世界歷史上最大、最強大的兩艘新型戰艦的建造計劃”，並公開表示，決定以新開發的3萬噸規模的特朗普級戰艦爲中心組建“黃金艦隊”。第一艘特朗普級戰艦的名字是“無畏號”。特朗普稱，這艘戰艦“最快、最大，是迄今爲止製造的任何戰艦的100倍”。特朗普級戰艦從兩艘開始，增加到10艘，最終增加到20至25艘。特朗普表示：“前兩艘艦的建造立即開始，計劃在兩年半內完成收購。”如果2028年完成“無畏”號建造，美國將繼1944年愛荷華州級戰艦“密蘇里”之後，時隔84年再次擁有新戰艦。根據當天公開的“無畏”艦概念圖，船尾直升機甲板外牆上將貼有特朗普總統向天空舉起拳頭的大型標誌和國旗等。特朗普表示：“我是一個審美觀出衆的人。將與美國海軍一起主導戰艦的設計。”分析認爲，“黃金艦隊”的名稱也反映了特朗普唯獨喜歡黃金的傾向。“無畏”艦等新造戰艦還將搭載高超音速導彈、核巡航導彈、大功率激光等。費倫強調：“特朗普級戰艦將成爲美國新的核威懾力量的一個軸心。”但美聯社指出，開發和艦上搭載核巡航導彈有可能違反《核不擴散條約》。特朗普表示，“將重振美國爲造船強國”，目前正在另外建造15艘潛艇和3艘航空母艦。他還表示，下週將與主要國防產業企業的管理層在佛羅里達州會面，討論提前F-35戰鬥機等生產日程的方案。特朗普表示，“將對工作做得不好的企業進行處罰”，預告了速度戰。有預測稱，“黃金艦隊”的核心目標是牽制中國的海軍力量。美國在本月4日公開的國家安全戰略中也表示，其核心安全目標之一就是從中國那裏防禦“第一島鏈”（日本九州-沖繩-臺灣-菲律賓）。但特朗普當天在回答相關提問時表示，“希望’通過力量實現和平’，但這是針對所有威脅而不是中國作出的應對，我和中國國家主席習近平的關係很好。”有評價認爲，在美國戰艦級別上使用現任總統的名字有些過分。《華盛頓郵報》指出：“戰艦上是州的名稱，航空母艦上一直是卸任總統的名字。此次措施非常罕見。”● 韓國造船業界颳起一股暖風韓國造船業界期待，這不僅對特朗普指定的韓華，而且對包括HD現代在內的其他造船企業也會產生積極效果。特別是特朗普政府把賓夕法尼亞州費城的韓華造船廠作爲美國海軍戰鬥力增強的核心據點，被認爲是確定性信號。造船業界人士表示：“據我所知，費城造船廠考慮到中長期進軍美國軍艦市場，正在準備申請建造軍艦所需的設施保安認證。期待剩下的程序能加快速度。”此外，美國軍工企業亨廷頓-英格爾斯工業公司被選爲作爲“黃金艦隊”構想一部分推進的下一代小型水上戰鬥艦的設計及建造企業。它正在物色支持這一目標的合作伙伴公司，鑑於它與HD現代建立了共同開發軍需支援艦等長期夥伴關係，人們期待，無論以何種方式，HD現代都有機會參與其中。業界人士預測：“考慮到美國本地造船廠、生產基礎等，必須與韓國造船公司合作，這將對整個韓國造船業帶來利好。”李智允記者、華盛頓=常駐記者申晉宇 leemail@donga.com、niceshin@donga.com