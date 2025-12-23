

2025年正在走向尾聲。也有國家在硝煙中結束這壹年。人類無不希望過和平富足的生活。壹家人聚在壹起的晚餐桌上，笑聲和幽默不斷。孩子們彼此打趣，父親板著臉，母親發著脾氣，但每天都能這樣吵吵鬧鬧、熱熱鬧鬧的家庭，才是真正和睦的家庭。鄰居們拿著樸素的食物前來拜訪，羨慕地看著這壹幕，面帶微笑地離去。



臨近聖誕節，相比親密的戀人，事實上忙碌而孤獨的人更多。華麗的街道和閃亮的櫥窗給他們帶來了比平時更甚的疏離感。盡管如此，對未來的希望還是以願望的形式留下來，戰勝了疏離感。在黑暗的戰壕裏，盡管在寒冷中瑟瑟發抖，時代和士兵們卻從未失去這種希望。太陽升起，到了明天，就會有什麽變化吧，這種想法也可能只是沒有以理性爲基礎的妄想。然而，不放棄希望的力量，總是創造比以前更好的世界的力量。



世界的另壹端還有另壹種妄想——壹種認爲只要詛咒、消除、報複，壹個更加和平、穩定且正義的世界就會降臨的妄想。有士兵在前線的戰壕裏這樣想過，也有人在奢華的餐桌旁舉杯暢飲時這樣想過，也有人站在黑暗的巷子裏說著這樣的話。



人類夢想的幸福瞬間是壹樣的，但實現的方法，即判斷和消除阻礙世界幸福的障礙的方法不同。這些方法的差異導致社會憤怒、暴動和戰爭。在它帶來的破壞和喪失人性的痛苦中，有人懷有樸素的夢想，也有人懷有妄想般的憤怒。眼下，我們的世界正在湧起急躁的憤怒和暴力的妄想。2026年似乎是考驗人類的壹年。

