權道亨致信法官求情 折射教育本質之問



“母親從未告訴我應在哪方面成爲偉人，她只是單純渴望偉大本身。我被培養成了壹個沒有明確目標、卻高度功利的個體。”



本月11日（當地時間），美國紐約曼哈頓聯邦法院對Terraform Labs前首席執行官權道亨（34歲）進行審判。當日，權道亨因通過大量虛假陳述和欺詐手段推廣其虛擬貨幣Terra和Luna（即穩定幣TerraUSD和加密貨幣Luna），引發市值400億美元（約合59萬億韓元）的暴跌風暴，給全球數十萬投資者造成無法挽回的損失，被判處15年監禁。



當日判決前，權道亨向法官遞交了壹封請求從輕發落的信函。他在信中寫道：“我經曆了壹段較爲特殊的成長曆程。八歲時，父親許諾若我能自己讀完《哈利•波特》英文版就給我買玩具，我便自學了英語；母親堅信我注定成爲偉大人物，因此移除了從電視到電腦等壹切可能幹擾我的物品。”



他還寫道：“當同齡孩子聽流行歌曲時，我在聽古典有聲書和閱讀亞曆山大、拿破侖的傳記；朋友們玩桌遊時，我收到的是天才益智拼圖——只有上帝才知道母親從哪兒弄來那些東西。”並補充道：“大學申請時，我獲得了牛津大學和斯坦福大學等多所學校的錄取，但未被哈佛大學錄取。母親大受打擊，流著淚走出了房間。”



正如他所言，自學生時代起他便在“功利層面極其出色”。在當時外國語高中比現今更受追捧的時期，他考入以競爭激烈著稱的大元外國語高中。就讀期間，他憑借在英語辯論比賽中屢獲佳績的成績進入斯坦福大學。這段經曆甚至被出版成書，當時教育界普遍將此視爲壹種“履曆差異化戰略”。可想而知，父母爲其成長投入了何等巨大的心力與財力。



然而，縱觀其後的行迹，人們不禁感到他的教育中似乎缺失了某些至關重要的部分。2022年5月Terra和Luna崩盤前夕，權道亨曾以嘲諷質疑者而臭名昭著，他對提問者稱：“我不和窮鬼爭論。抱歉，連找零錢都給不起妳。”談及虛擬貨幣的未來時，他更揚言：“（除我之外的）95%將消失”，“看著那些瀕臨倒閉的公司也是壹種樂趣。”



美國司法部的起訴書揭露了他在Terra和Luna崩盤後依然毫無道德底線的行徑。他表面上表示配合調查，私下卻對熟人說“讓他們滾開”，並自信能通過僞造護照潛逃海外以逃避懲罰。這可謂常人難以企及的傲慢與狂妄。



本次審判中，法官慨歎道：“我收到了315封來自權先生受害者的信件，我放棄睡眠、調整日程，全部閱讀完畢。那是壹次展示妳所造成的人類慘狀的旅程。”信中，世界各地的受害者陳述了自殺、自殺傾向、離婚破産、健康惡化等遭遇。然而當法官問權道亨“妳是否讀過所有這些信”時，他回答：“法律團隊給我讀了壹部分。”



有外媒如此評價權道亨：“他或許是人形虛擬貨幣。”此言犀利批判了其身上難以感知共情的非人性、盲目欲望及內在危險性。對他而言，那諸多教育究竟有何意義？而正在接受類似教育的，又豈止權道亨壹人？此案究竟向我們訴說著什麽？或許權道亨事件與其說是“金融罪案”，不如說更似壹部“教育悲劇”。

