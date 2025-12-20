“朝鮮也擔心韓國會入侵”，李在明強調統一部的作用

李在明總統19日在業務報告中表示：“朝鮮擔心南方會不會北侵，設置了三層鐵柵欄，擔心坦克會越過，正在築起隔離牆。”他指出，朝鮮的“敵對兩國論”應歸咎於尹錫悅政府的對朝強硬政策。李在明當天在政府首爾辦公大樓召開的外交部、統一部業務報告中表示：“韓朝過去裝成仇人的樣子，但最近好像真的變成了仇人。”李在明說：“我們一直受到這樣的教育或宣傳，‘朝鮮想南侵。盯着韓國呢’，說很多這樣的話，這種說法也顯得很有根據。但仔細觀察現實，朝鮮或許也在擔心韓國會不會北侵。”李在明還說：“即使不談論民族共同體等價值相關問題，也沒有必要因爲非常現實的需要而激烈爭吵。但是因爲採取了不必要的強對強政策，所以真的變得憎恨了。”李在明指示解除對閱覽《勞動新聞》的限制。他說：“爲什麼要阻止呢？難道國民會被宣傳戰矇蔽，成爲‘赤色分子’嗎？這是沒有把國民當作主體性存在，而是當作會被宣傳、煽動所欺騙的存在。”李在明就向朝鮮遣返“非轉向長期囚”問題表示：“有些人提出了給他們辦護照，經由中國飛往平壤的方案。”韓國統一部長鄭東泳在業務報告中表示，“將準備能夠動搖朝鮮的‘和平包裹’”，正式宣佈推進放寬對朝制裁。李在明表示，“（緩和韓朝敵對是）統一部應該發揮的作用”，對此表示支持。據外交部長趙顯透露，李在明在非公開業務報告中還詢問了包含解除中斷韓朝貿易等內容的5·24對朝制裁的問題。趙顯表示：“將推進明年早些時候總統的對華國事訪問。”國民力量黨首席發言人朴成勳抨擊稱：“李總統擔心大韓民國的‘北侵可能性’，這種認識讓人懷疑他是否真的是大韓民國總統。以‘朝鮮發言人’自居的李在明政權正試圖將整個大韓民國獻給朝鮮，這是非常危險的舉動。”朴訓祥記者、李允泰記者 tigermask@donga.com、oldsports@donga.com