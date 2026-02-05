非洲國家也參加冬奧會……朝鮮不參加這一地球村盛會

幾內亞比紹和貝寧是即便是2月初每日最高氣溫也超過30度的非洲國家，也將派遣本國代表選手參加2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會。包括首次參加冬奧會的這兩個國家在內，非洲8個國家的15名選手將踏上冬奧會的舞臺。相反，截止到4日，在93個國家的2916名選手中，沒有一名朝鮮代表。朝鮮最後一次參加冬奧會是2018年平昌冬奧會。當時朝鮮派出了22人的代表團參加5個項目的比賽，其中包括女子冰球南北統一隊的12名選手。這是歷屆最大規模。問題是，2021年東京夏季奧運會時，朝鮮以擔心新冠病毒流入爲由，通報不參加。國際奧委會206個會員中，沒有參加該大會的國家只有朝鮮。對此，國際奧委會向朝鮮奧委會下達了停止3年資格的處分。因此，2022年北京冬奧會時，朝鮮根本沒有參賽資格。這一懲戒於2023年12月31日結束。這也是朝鮮能夠派出14名代表團參加2024年巴黎夏季奧運會的原因。朝鮮之所以沒有派選手參加此次比賽，是因爲沒有拿到一張參賽名額。去年在哈爾濱冬季亞運會花樣滑冰雙人滑項目上獲得銀牌的廉大玉（27歲）和金柱植（33歲）組合雖然得到了有可能參加此次亞運會的評價，但是未能越過最後的門檻。廉大玉/金柱植組合要想參加本屆奧運會，在去年9月舉行的資格賽上必須進入前三名，但成績僅排在第10位。朝鮮有望在法國阿爾卑斯山地區舉行的2030年冬奧會上再次挑戰冬奧會。朝鮮首次參加冬奧會是在1964年的因斯布魯克冬奧會。此後到2022年北京奧運會爲止，在16屆冬奧會期間，朝鮮只有9屆（56.3%）派選手出戰。1972年慕尼黑冬奧會時，朝鮮留下首次參加夏季奧運會的紀錄，但沒有參加1984年洛杉磯、1988年首爾、2021年東京的冬奧會，形成了鮮明的對比。朝鮮曾在冬奧會上獲得銀牌和銅牌各一枚，但至今沒有金牌。1964年因斯布魯克冬奧會時，韓必華（如今84歲）在女子速滑3000米比賽中獲得銀牌；1992年阿爾貝維爾冬奧會時，黃玉實（54歲）獲得女子短道速滑500米銅牌。但在夏季奧運會上，截至目前，朝鮮共獲得16枚金牌、18枚銀牌、27枚銅牌等共55枚獎牌。趙英宇記者 jero@donga.com