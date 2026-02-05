三星電子市值突破1000萬億韓元

盡管美國紐約股市下跌，韓國綜合股價指數（KOSPI）仍上漲超過1%，刷新曆史最高紀錄。三星電子普通股市值首次突破1000萬億韓元。4日，韓國綜合股價指數報收于5371.1點，較前壹交易日上漲1.57%。盡管外國投資者淨賣出9300億韓元，個人投資者淨賣出1萬億韓元，但機構投資者淨買入約1.8萬億韓元，拉動指數上漲。三星電子（+0.87%）、鬥山能源（+5.37%）、HD現代電氣（+3.94%）等股價上漲。SK海力士下跌0.55%，但跌幅小于美國美光科技（-4.19%）。三星電子因當天股價上漲，以普通股爲基准的市值增至1001.0108萬億韓元。包含優先股在內的總市值則增至1099.3357萬億韓元。此前，當地時間3日，受人工智能企業Anthrophic公布AI代理“Claude Coward”影響，美國紐約股市以軟件行業爲中心，信息技術企業股價普遍下跌。反之，在數據中心基礎設施建設方面具有優勢的韓國半導體、核電、電力設備等企業股價則普遍上漲。大信證券研究員李景敏（音）解釋稱：“在快速發展的AI産業以及企業間利益關系和盈利模式變化的過程中，市場正經曆適應期，而構成AI基礎設施的國內企業股價走勢則保持堅挺。”政府推動資金從房地産市場向國內股市轉移的舉措，也對股市産生了積極影響。洪錫浩記者 will@donga.com