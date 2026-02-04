《社論》22年間“時冷時熱”的多套住宅擁有者徵稅，要堅守原則，觀察副作用



將於今年5月9日到期的重徵多套住房轉讓稅的緩徵措施是4年前由尹錫悅政府決定的。其宗旨是減輕稅金負擔，引導多住宅者出售。此後，雖然延長了三次，但並沒有像期待的那樣出現待售商品。首爾房價反而再次上漲。由於每年反覆的徵稅延期，非正常現象變得像正常一樣。要想阻止房地產市場的混亂，首先要消除圍繞多住宅者課稅的不確定性。



多住宅者轉讓稅重課制度在22年間隨着房地產市場的沉浮，往返於冷暖之間。2004年爲抑制投機而實行該制度，但在2008年全球金融危機後被擱置。房地產市場低迷的2014年又遭廢止。當時發放的資金和貸款再次推高了房地產市場，於是於2017年再次復活。2022年再次擱置直到現在。因此，市場上出現了“這次也會延長”的“學習效果”。



李在明總統1月23日表示：“不考慮延長多套住宅擁有者轉讓稅免除期限”，並表明了5月9日結束的方針。在野黨反駁稱，“應該從青瓦臺多套住宅者幕僚們開始出售房子”。所有的稅金都應該可以預測。如果反覆實行延期徵稅和延長征稅等修修補補的政策，市場混亂將加重。距離徵稅實施還有3個月左右，因此要給“想賣也不能賣"的多套住宅擁有者出售的機會，對堅持“不賣、死扛”的房主按原計劃徵收稅金，這符合稅制原則。



不過，由於去年的10月15日對策，除了首爾市江南三區外，還有很多地方被限制。如果在限制地區購買房子，就要實際入住，因此住有租戶的房子難以出售。政府決定在5月9日之前對合同件給予3、6個月的出售時間，這將有助於打開退路，增加出售量。在遵守徵稅原則的同時，還要繼續觀察市場的副作用。



對於支持多套住宅擁有者的主張，李在明抨擊稱：“都說錢是魔鬼，難道連最起碼的良心都被魔鬼奪走了嗎？”市場上既沒有惡魔也沒有天使。沒有必要將多套住宅擁有者妖魔化，也沒有必要像應該受到保護的弱勢羣體一樣對待。按照原則徵稅，如果有問題，就應該通過立法進行更改。



多套住宅者課稅之所以像現在這樣畸形地推遲，是因爲政府和朝野政界此前未能就修改稅法達成協議。也就是說，在所得稅法上保留了轉讓稅重課規定，只通過實施令擱置了徵稅。7月稅法修正案中還要包含房地產稅制正常化方案。不能再發生政府介入反而導致市場被歪曲的事情。

