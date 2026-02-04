韓美將如期舉行“消除朝核和指揮部斬首演習”

據悉，韓國和美國決定像往年一樣，在上半年舉行韓美“自由盾牌”聯合軍演，爲期兩週左右。統一部長鄭東泳等人主張，爲了改善南北（韓朝）關係，有必要調整演習，但韓美爲了加快戰時作戰指揮權的移交速度，決定正常進行聯合演習。朝鮮一直強烈反對這一演習，稱其爲“核戰爭演習”。據政府消息人士3日透露，韓美決定在3月9日至19日舉行“自由盾牌”演習。在正式演習之前實施的危機管理演習將於3月3日至6日舉行。“自由盾牌”是假設朝鮮全面“南侵”、戰爭爆發，通過模擬訓練掌握韓美聯軍作戰計劃的指揮所演習。演習不僅包括對朝鮮的防禦，還包括反擊、強擄朝鮮指揮部、消除核武器等，朝鮮一直強烈譴責說：“這是北模擬侵的對決妄動。”因此，一些人認爲，以特朗普總統4月訪華爲契機，有可能舉行朝美首腦會談，因此一直要求推遲演習。但據悉，韓國國防部堅持爲了在李在明總統任期內移交作戰權，正常實行聯合軍演不可避免。韓國政府消息人士表示：“去年11月，韓美通過安保磋商會議決定，在今年內完成移交作戰指揮權的三個階段中的第二階段——完全運用能力檢驗，因此只能正常實施‘自由盾牌’聯合軍演。下半年的演習也將像往年一樣進行，結束完全運用能力檢驗，確定移交作戰指揮權的年度。”據悉，青瓦臺計劃於5日在國家安全保障會議常任委員會會議上討論韓美聯合軍演實行方案。據悉，青瓦臺也通過韓美軍方之間的協商確定了聯合演習日程，此次演習與戰時作戰指揮權的移交有關，因此很難推遲演習。不過，據悉，目前正在討論分散實施通常在聯演期間集中實施的野外機動聯合訓練的方案。對於“這是考慮到朝鮮的反彈而採取的措施”的指責，另一政府消息靈通人士表示：“這是因爲有意見認爲，在特定時間內集中進行野外機動訓練會降低訓練效率。”孫孝周記者、尹相虎軍事記者 hjson@donga.com、ysh1005@donga.com