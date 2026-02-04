防彈少年團光化門回歸演出將面向全球190國直播

防彈少年團（BTS，照片）時隔約四年在首爾光化門舉行的回歸演出時間正式公布。演出將于下月20日發布正規五輯的次日，即21日晚8時開始，並通過奈飛（Netflix）平台向全球進行直播。所屬公司Big-Hit Music于3日表示：“防彈少年團將于下月21日晚8時在光化門廣場舉行‘BTS回歸直播：阿裏郎’，爲紀念前壹日發行的正規五輯《阿裏郎ARIRANG》，將表演包括主打曲在內的多首新歌。”與專輯同名的防彈少年團回歸直播，將通過全球在線視頻服務提供商奈飛向全球190余個國家及地區的觀衆進行直播。據悉，韓國活動或文化演出通過奈飛進行實時轉播尚屬首次。防彈少年團曾于2020年在美國NBC熱門電視節目《吉米•法倫今夜秀》特別周策劃中，于景福宮勤政殿和慶會樓展示過舞台。但此次回歸演出決定將整個光化門廣場作爲舞台。Big-Hit Music方面說明道：“這也是首次有音樂人在光化門廣場舉行單獨演出。”回歸演出六天後，即下月27日，記錄此次新專輯制作過程的紀錄片電影《BTS：回歸》也將在奈飛獨家公開。據悉，該片記錄了完成兵役後時隔約四年發布第五張正規專輯的防彈少年團在籌備專輯過程中經曆的音樂思考等。收錄14首歌曲的正規五輯《阿裏郎》將于下月20日下午1時正式發行。Big-Hit Music方面表示：“此專輯蘊含了防彈少年團的本質，以及思念與深愛這種普遍情感”，“期待能引發全球音樂粉絲的共鳴。”史智媛記者 4g1@donga.com