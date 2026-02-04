對韓提高關稅的特朗普，對印度卻“50%→18%下調”

美國總統唐納德•特朗普于2日表示，因印度決定停止進口俄羅斯産原油，美國將對印度的互惠關稅從25%下調至18%。由此，包含針對進口俄羅斯原油的制裁性關稅在內，美國對印度總計高達50%的關稅將大幅降至18%。此舉與以關稅相關立法延遲爲由，突然向盟友韓國通報提高關稅形成對比。特朗普總統當天在“真實社交”平台發文稱，與印度總理納倫德拉•莫迪進行了通話，討論了貿易和結束烏克蘭戰爭等多項議題，並通報了降低關稅的消息。他表示：“莫迪總理決定停止購買俄羅斯原油，並購買更多美國原油，潛在地也包括委內瑞拉原油”，“基于對莫迪總理的友誼和尊重，我們同意了立即生效的美印貿易協議。”據此，美國將對印度的互惠關稅從25%下調至18%，同時撤銷針對進口俄羅斯原油的25%制裁性關稅。印度是美國主導的、旨在牽制中國的多邊安全協商機制“四方安全對話（Quad）”的核心軸心。因此，去年特朗普政府向印度施加關稅重壓時，外交界曾擔憂這可能妨礙對華牽制路線。似乎意識到這壹點，特朗普總統當天強調：“印度與我們驚人的關系未來將更加牢固。”特朗普總統正積極將關稅用作實現政治、外交目的的工具，即便是對盟友也不例外。其典型舉措包括：宣布對決定向格陵蘭派兵的英國、德國、法國等歐洲八國加征10%附加關稅，或威脅對法國産葡萄酒征收200%的懲罰性關稅等。美國喬治梅森大學客座教授唐納德•J•布德羅當天在《華盛頓郵報》專欄文章中指出：“特朗普的關稅攻勢正在加劇美國市場的不確定性，並僅僅在盟國間助長反感情緒。”張恩智記者 jej@donga.com