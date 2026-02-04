警方對監查院進行扣押搜查…調查“西海槍擊”軍機泄露事件

就前監查院院長崔在解等人涉嫌在2023年發布“西海公務員遭槍擊死亡事件”監查結果時泄露軍事機密壹事，警方于3日對監查院進行了扣押搜查。當天，首爾警察廳反腐敗調查部以違反《軍事機密保護法》的嫌疑，對位于首爾鍾路區的監查院執行扣押搜查，並獲取了相關資料。院長崔在解和監查委員柳炳浩涉嫌在尹錫悅政府時期的2023年12月，通過發布西海槍擊事件監查結果新聞稿的過程中，泄露了二級軍事機密。當時新聞稿內容稱，文在寅政府在槍擊事件後放任事態發展，並通過隱瞞和操縱，使遇難者李大俊看似主動推動越境投朝。據悉，當時監查院監查委員會以新聞稿包含國家安保室和國防部等的應對情況以及李大俊“表明越北意願情報”等軍事機密爲由，決定不予公開，但時任事務總長的柳炳浩監查委員推翻了該決定，推動了公開。此後，監查院運營革新特別工作組于去年11月以違反《軍事機密保護法》涉嫌泄露軍事機密的罪名，舉報了柳炳浩監查委員和崔在解前院長。西海公務員遭槍擊死亡事件是指2020年9月在仁川小延坪島附近進行漁業指導的海洋水産部公務員李大俊遭朝鮮軍方槍擊身亡的事件。當時海警等宣稱李大俊試圖主動越境投朝，但政權更叠後，監查院發布了相反的監查結果，引發持續的政治爭議。警方相關人士表示：“未來將依據法律和原則，對相關人員進行調查等，嚴肅推進調查工作。”鄭瑞英記者 cero@donga.com