冰壺“金善英-鄭英石”組合互換角色…誓言“務必拿下韓國隊首場比賽”

2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會將于6日下午8時（當地時間）在意大利米蘭聖西羅體育場以開幕式爲起點，開啓爲期17天的征程。然而，爲適應賽程安排，部分項目已提前舉行比賽。冰壺是16個分項中最早開始的，于4日率先開賽。而冰壺項目中最早進行的是混雙比賽。在混雙比賽中，爲首場比賽拉開序幕的正是韓國組合金善英（33歲）-鄭英石（31歲）。世界排名第二的“金善英-鄭英石”組合將于4日下午7時5分（韓國時間5日淩晨3時5分）在科爾蒂納冰壺奧林匹克體育場，迎戰瑞典的伊莎貝拉（29歲）-拉斯穆斯•布勞諾（32歲）兄妹組合，從而打響韓國代表隊本屆冬奧會的第壹戰。“金善英-鄭英石”組合表示：“將展現出比血緣更濃的默契”，“務必拿下首場比賽，爲韓國代表團傳遞勝利的氣勢。”在由男女各壹名選手組隊參賽的冰壺混雙項目中，通常由男選手負責刷冰，女選手負責戰術指揮。2024年世錦賽冠軍布勞諾兄妹亦是如此，哥哥拉斯穆斯主要承擔刷冰，妹妹伊莎貝拉則制定戰術。“金善英-鄭英石”組合則相反。曾作爲“金隊”的二壘手在2018年平昌冬奧會上奪得女子項目銀牌的金善英，將負責與男選手不相上下的強力刷冰。出身于平昌冬殘奧會比賽分析員、非運動員轉爲男子國家隊選手的鄭英石則負責戰術指揮。這是發揮各自優勢的“逆向思維”策略。金善英笑著表示：“英石解讀冰壺路線的能力是世界級的”，“雖然我年紀更大，但在冰面上是英石引領我。”“金善英-鄭英石”組合的另壹項武器是“沈穩”。性格類型測試結果顯示，兩人的四個維度中有三個相反，但共同擁有“情感型”特質。即使出現失誤，他們也不會互相指責，而是給予對方鼓勵。鄭英石強調說：“親兄妹在賽場上容易情緒過熱。但我們即使出現失誤也不會互相埋怨。由于不易情緒波動，因此有很多頑強追趕並逆轉的比賽。”兩人在比賽中最常喊的話是“放松”。他們還制定了針對瑞典兄妹弱點的策略。鄭英石笑著說：“我也有妹妹，所以比誰都了解兄妹組合的弱點。目標是引導出對方互相‘上火’的瞬間。”金善英表示：“布勞諾兄妹對首場比賽肯定也會緊張”，“是完全可以壹較高下的對手。”金善英-鄭英石組合在去年12月18日于加拿大舉行的奧運最終資格賽附加賽最後壹場比賽中，以10比5擊敗了世界排名第壹的塔利•吉爾（27歲）-迪恩•休伊特（32歲）組合（澳大利亞），拿到了通往意大利的“最後壹張門票”。韓國冰壺混雙隊以此首次憑借自身實力獲得奧運參賽資格。2018年平昌冬奧會時，張惠智（29歲）-李基正（31歲）組合是以主辦國身份自動獲得參賽資格的。當時，張惠智-李基正組合在8支隊伍參加的循環賽中取得2勝5負，最終排名第6。本屆冬奧會，10支隊伍將進行循環賽，排名前4的隊伍進入獎牌爭奪戰。繼平昌冬奧會後，又參加了2022年北京冬奧會女子項目比賽的金善英，成爲首位出戰三屆奧運會的韓國冰壺選手。金善英表示：“‘金善英-鄭英石’組合將向大家展示混雙比賽是多麽有趣的項目。”生涯首次參加奧運的鄭英石則表示：“參加奧運是搭上了末班車。比賽我們是最先開始的。回來時，要戴著金牌最晚回來。”李素研記者 always99@donga.com