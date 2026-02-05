十大集團將爲地方發展投入270萬億韓元

李在明總統4日會見十大集團掌門人時，請求他們“增加青年就業機會，擴大對地方投資”。工商界則宣布未來5年約270萬億韓元的投資計劃，表示將支持政府的地方主導增長政策。李在明總統4日在“爲擴大青年就業與地方投資的企業座談會”上會見十大集團時表示：“希望增長的成果能均勻惠及中小企業、地方社會以及新踏入社會的青年壹代”，並囑托“懇請企業多加費心”。當天座談會由三星電子會長李在镕、SK副會長崔昌源、現代汽車會長鄭義宣、LG會長具光谟、樂天會長辛東彬、浦項制鐵會長張仁和、韓華副會長金東官、HD現代會長鄭基宣、GS會長許泰秀、韓進集團會長趙源泰等人出席。李在明總統當天將大企業比作老虎，稱“經濟生態系統中既要有草原、也要有螞蚱和兔子，老虎才能健康生存，若稍有不慎，草原便會毀壞殆盡”。這被解讀爲強調增長紅利需廣泛惠及各方才能形成健康生態，並以此向大企業發出爲共同繁榮進行投資的請求。對此，經濟界立即回應將付諸投資行動。大韓商工會議所會長柳津當天在青瓦台舉行的座談會上表示：“主要十大集團計劃在5年內進行約270萬億韓元規模的地方投資”，“加上十大集團之外的其他投資，總計可能達到300萬億韓元左右。”柳會長指出：“青年爲尋找工作崗位湧向首都圈，地方人口減少引發地區消失憂慮”，“打破這種惡性循環至關重要且緊迫。經濟界也將通過積極投資予以響應。”但他同時向政府建議道：“爲確保企業的招聘和雇傭計劃順利推進，懇請政府提供大力支持。”以270萬億韓元資金推進的主要項目包括半導體設備增建、電池生産研發能力擴張、人工智能轉型及碳中和基礎設施投資等。大韓商工會議所說明稱：“主要集團已將首都圈以外地區選定爲未來事業的核心據點”，“正率先爲構建地方産業生態系統進行投資。”朴賢益記者、尹多彬記者 beepark@donga.com、empty@donga.com