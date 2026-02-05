伊朗向美國航母派出無人機並威脅油輪……協商在即的氣勢之爭

美國總統中東特使威特科夫和伊朗外長阿拉格奇決定於6日在阿曼舉行高層會談之際，美伊之間的軍事對峙和氣勢之爭仍在繼續。美軍3日表示，在距離伊朗南部約800公里的阿拉伯海上擊落了攻擊性接近“林肯”號航母的伊朗無人機。在附近的霍爾木茲海峽，伊朗革命衛隊也對美國籍油輪進行了威脅。美國認爲，伊朗此舉是爲了最大限度地提高會談前的談判力。伊朗要求將會談場所從當初預定的土耳其伊斯坦布爾改爲阿曼首都馬斯喀特。據分析，這是因爲伊朗認爲，與一直爭奪中東霸權的土耳其不同，阿曼在地區內影響力不大，與本國友好關係也很深。在會談即將舉行之際，雙方不斷展開氣勢之爭，因此有人擔心小小的衝突可能會演變成大規模軍事衝突。● 伊朗向美國展示軍事實力……會談場所也有更改美軍中央司令部3日表示，用F-35戰鬥機擊落了攻擊性接近“林肯”號航母的伊朗“目擊者-139”無人機。沒有美軍傷亡。中央司令部還聲稱，伊朗革命衛隊所屬的兩艘船舶和一架“遷徙者”無人機高速接近民間油輪“斯泰納帝國”號，進行了扣押威脅。不過美國強調，即使發生這種事態，會談也會按原計劃進行。美國總統特朗普3日表示：“我們（此時此刻）仍在與伊朗進行談判。有過一次以上的交往。”白宮發言人萊維特也在同一天表示：“剛剛與威特科夫特使通了電話。從目前來看，與伊朗的對話將按計劃進行。”不過，萊維特表示，“特朗普總統作爲美軍最高統帥，把對伊朗的各種選擇放在了談判桌上”，並解釋說，不排除軍事選項。實際上，《華盛頓郵報》通過分析衛星照片報道稱，美軍在中東海域集結了包括F-35戰鬥機在內的約70架軍用飛機、航空母艦在內的12艘軍艦。分析認爲，如果6日的談判不能如願以償，美國將擴大對伊朗的軍事壓力。《華盛頓郵報》報道說，今後幾天內很有可能會追加部署飛機和軍艦。面對這樣的美國，伊朗6日突然改變了會談地點和方式。據政治媒體Axios報道，伊朗不僅將會談地點改爲馬斯喀特，還要求與美國舉行雙邊會晤。當初卡塔爾、埃及、沙特阿拉伯、阿曼、土耳其等中東主要國家計劃一同出席會談，但遭到了拒絕。● 內塔尼亞胡不滿，聲稱“伊朗不可信”對伊朗懷有敵意的以色列總理內塔尼亞胡一再對美伊會談表示不滿。內塔尼亞胡3日會見來訪的威特科夫時表示，“伊朗多次表明，它作出的承諾不可信”，向美方主張不要信任伊朗。據悉，以色列向美國方面提出了△伊朗向其他國家移交高濃縮核物質△完全中斷鈾濃縮△中斷彈道導彈生產△中斷對哈馬斯和真主黨等中東內武裝團體的支援等關於談判達成一致的4個先決條件。這些都是伊朗強烈反對的問題，因此達成協議不易。以色列高層人士在當地媒體N12廣播中主張：“不包括這些條件的協議是不好的協議。以色列將對美國和伊朗的談判過程行使影響力。”另據英國《衛報》3日報道，從去年12月28日開始的伊朗反政府示威中死亡的市民的葬禮上，弔唁者們隨着嘈雜的音樂鼓掌跳舞。通過拒絕伊斯蘭教什葉派聖職者主持的嚴肅葬禮慣例的方式，表現出了反對壓迫性的政教合一體制的意思。巴黎=常駐記者劉根亨、吳承俊記者 noel@donga.com、ohmygod@donga.com