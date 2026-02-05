防彈少年團回歸演出將由“超級碗中場秀”導演執導

曾執導去年美國“超級碗”中場秀的世界級演出導演哈米什•漢密爾頓（見圖）將負責防彈少年團（BTS）的光化門回歸演出。奈飛（Netflix）于4日表示，將于下月21日晚8時在首爾光化門舉行的“BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG”演出，將由“現場活動之王”漢密爾頓導演執導。這位英國籍導演是明星導演，曾執導2012年倫敦奧運會開幕式以及美國奧斯卡金像獎、格萊美獎、艾美獎等衆多知名頒獎典禮。漢密爾頓導演去年2月曾爲美國職業橄榄球大聯盟“超級碗”中場秀執導嘻哈歌手肯德裏克•拉馬的表演，引發巨大反響。當地時間1日，他還作爲導演參與了奈飛動畫《K-POP：獵魔女團》收錄曲《Golden》首獲格萊美獎的頒獎典禮。防彈少年團的回歸演出將通過奈飛向全球190多個國家及地區進行直播。預計當天現場將聚集數萬人。對此，首爾市表示：“將以災難安全狀況室爲中心，實時監控人流密集度，並計劃推進活動場地周邊地鐵站過站不停、管制非法攤販等措施。”同時也在研究面向外國訪客的對策，例如在首爾廣場舞台屏幕和電子顯示屏上以多語種發布安全信息等。防彈少年團將于光化門演出前壹天發售的正規五輯《阿裏郎ARIRANG》，已引發熱烈關注。據所屬公司Big-Hit Music透露，截至4日，《阿裏郎》在全球音頻流媒體平台Spotify上已被“預存”超過300萬次。這是自上月16日宣布回歸消息後約19天內的數據。此前最高紀錄是泰勒•斯威夫特于去年10月發售的正規十二輯《The Life of a Showgirl》，其在發售前獲得約600萬次預存。李知允記者、宋振浩記者 leemail@donga.com、jino@donga.com