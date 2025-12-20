次生災害成爲現實……酷澎對賠償和防止損失都默不作聲



酷澎（Coupang）的大規模個人信息泄露事件造成的二次損失已成爲現實。這是首次確認有人因聽信“用酷澎泄露的信息開設冒名存摺，有犯罪嫌疑”而受騙、轉賬1100萬韓元的受害事例。這是在酷澎實際上對防止第二次損失和補償置之不理的時候發生的事情。



金融監督院18日表示，“接到了5件疑似二次受害的舉報，實際上也發生了受害事例”，並將消費者警報級別從“注意”升級爲“警告”。從當天公開的電話詐騙、短信詐騙嘗試事例來看，採用的是冒充政府機構，以“泄露的信息被用於犯罪”爲由誘導用戶登錄釣魚網站，或以“幫助補償”爲由點擊惡性鏈接等方式。3370萬人的個人信息被泄露，誰都有可能成爲犯罪目標，因此國民的不安必然會增大。



儘管如此，酷澎仍然以“到目前爲止還沒有確認第二次損失”爲由迴避事態。爲了防止二次傷害而做的只有通過主頁和短信囑咐顧客“小心”而已。對於如何補償個人信息泄露和由此造成的二次損失，也沒有明確的說明。在17日舉行的國會科學技術情報廣播通信委員會聽證會上，酷澎也只是重申了“內部正在討論補償方案”的原則性立場。



爲了追究此次事件的經過和責任，創始人酷澎有限公司議長金範錫和直到最近一直領導酷澎的朴大俊、姜漢勝前代表都沒有參加聽證會，從這一點來看，甚至懷疑公司是否有收拾事態的意志。“全球商務日程”“代表理事辭職”等拒不參加的理由也很難從常識上理解。而出席聽證會的美籍臨時代表哈羅德·羅傑斯表示“不懂韓語，難以溝通”，在長達13個多小時的聽證會上始終沒有誠意地回答問題。最終，國會向檢察機關告發了金範錫和兩名前任代表，並決定推進相關常任委員會全部參與的聯席聽證會和國政調查。



解決此次事件的第一步是對酷澎行使實際支配力的金範錫在公開場合進行負責任的道歉，並明確表明損失補償及防止再次發生的對策。否則，消費者的憤怒和不信任只會越來越大，最終難以承受。

