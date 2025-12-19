美國批准向臺灣出售價值16萬億韓元的武器，創歷史最高紀錄……中國：“堅決反對”

美國國務院17日宣佈，決定向臺灣出售包括遠程彈道導彈——陸軍戰術導彈系統（ATACMS）、自殺式無人機、高機動性多管火箭系統（HIMARS）等在內價值大約111億美元（約合16.4萬億韓元）的武器。這是美國向臺灣出售的最大規模的單一武器套餐。美國特朗普政府在本月4日發表的國家安全戰略報告中，就亞洲地區安全問題，表現出了強烈牽制中國的意志。他特別強調防禦“第一島鏈”（日本九州-沖繩-臺灣-菲律賓）的重要性。在此過程中，他還明確表示，將致力於加強被認爲是核心事項之一的臺灣軍事力量。有分析認爲，在中國因日本首相高市早苗的“臺灣有事時日本介入”發言引發中日矛盾的情況下，中國將繼續對美國向臺灣出售史上最大規模的武器表示不滿。一些人認爲，預定於明年4月舉行的特朗普總統和中國國家主席習近平在北京會晤時，也可能提出對臺軍售議題。● “加強臺灣軍事力量符合美國利益”據美聯社等媒體報道，美國國務院當天宣佈，批准向臺灣出售111億美元規模武器的一攬子計劃。美臺共簽訂8個合同，其中包括82架高機動性多管火箭系統、420枚陸軍戰術導彈系統和反坦克導彈“標槍”等。這些武器是美國向遭受俄羅斯入侵的烏克蘭提供的。此外，美國還決定銷售攻擊用自爆無人機“阿爾提烏斯-700M”和“阿爾提烏斯-600”等。這是特朗普總統再次執政後，美國第二次公佈對臺軍售計劃。美國11月13日也批准過向臺灣出售3.3億美元（約合4900億韓元）戰鬥機零件的合同。國務院當天同時發表聲明說，願支持臺灣“武器現代化、維護可靠防禦能力的努力。這符合美國的國家、經濟、安全利益。”聲明還聲稱，期待對維持臺灣海峽的政治穩定、軍事均衡、經濟進展作出貢獻。美國參議院當天也通過了2026財年（2025年10月至2026年9月）國防授權法，內容包括加強對臺灣的軍事援助。國防授權法批准明年向臺灣提供最多10億美元（約合14600億韓元）的軍事援助，並勸告美國在明年3月1日之前啓動旨在開發軍隊無人體系的美臺聯合項目等。臺灣對此喜出望外。最近祕密訪問美國的臺灣“外交部長”林佳龍當天就美國宣佈出售武器一事表示歡迎，“感謝美國對臺灣自身防禦能力和地區安全的支持”，“美國用實際行動表明，重視國家安全戰略報告中提出的‘通過加強軍事力量遏制臺灣海峽衝突’”。美國在國家安全戰略報告中把矛頭指向中國，稱“將構建在第一島鏈任何地方都能遏制侵略的軍事力量”。報告特別指出，爲了阻止中國試圖佔領臺灣或使其無法防禦，將“加強美國和盟國的力量”。● 中國強烈反對，要求“立即停止惡劣行徑”中國表示強烈反對，指責美國對臺軍售違反一箇中國原則。美國上月公佈對臺軍售事實時，中國國防部也曾表示，“立即停止惡劣行徑。敦促避免對兩國關係造成衝擊和影響”，向美方提出了抗議。也有分析認爲，中國在高市早苗發表涉臺言論後，向沖繩島一帶派遣戰鬥機並進行軍事演習，美國也以對臺軍售“針鋒相對”。新加坡媒體《聯合早報》發表評論稱，美國先後批准對臺軍售，是一次重要的政治表態，也是對臺灣安全的高度重視。北京=常駐記者金哲中、金允珍記者 tnf@donga.com、truth311@donga.com